Учитель английского языка из Татарстана выиграла в гослотерею более 18 миллионов рублей

Сегодня благодаря крупнейшему распространителю государственных лотерей «Столото» все популярные в мире форматы лотерей есть и в России: тиражные лотереи, где билет продается с заполненными числами, тиражные лотереи, где самому можно выбрать числа, бестиражные лотереи, так называемые «моментальные».

К числу вторых можно отнести лотерею «Рапидо», тиражи которой проходят каждые 15 минут, призовой фонд составляет — 67%, а минимальный гарантированный суперприз — 5 000 000 рублей. В этой быстрой лотерее у участников есть возможность отметить в игровом поле билета свою собственную числовую комбинацию. Именно эта лотерея приглянулась учителю английского языка и по совместительству завучу Альфие Ялышевой из Республики Татарстан.

Женщина купила билет на 289700-й тираж государственной лотереи «Рапидо» и вместе с жителем Московской области Александром Петровским угадала заветные числа. В данном тираже был разыгран суперприз в размере 36 221 542 рублей. Так как комбинацию угадали сразу двое участников, суперприз поделили поровну. Каждому победителю досталось по 18 110 771 рублю.

Фото публикуется с разрешения победительницы

Альфия начала участвовать в лотереях два года назад в мобильном приложении «Столото». И до многомиллионной победы никому не рассказывала о своем увлечении. Альфия — удачливая. Первый купленный ею лотерейный билет «Спортлото „6 из 45“» принес выигрыш в размере 85 тыс. рублей. Ну, а последний выигрыш и вовсе превзошел все ожидания.

«В билете „Рапидо“, который стал для меня счастливым, я отмечала номера в игровом поле сама. Мне визуально понравилось, как смотрелись именно эти числа: 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19. После того как на телефон пришло SMS-оповещение от „Столото“ о выигрыше, я сразу зашла в личный кабинет. Стало любопытно, какую именно сумму я выиграла. Увидев 18 миллионов рублей, я была в шоке! Хотя немного расстроилась, что поделила суперприз с другим участником. Но всё равно я вздохнула с облегчением, ведь давно хотела помочь сыну закрыть ипотеку», — с улыбкой рассказала женщина.

Около пяти миллионов рублей победительница подарит сыну на погашение кредита. На что потратит основную часть выигрыша, участница еще не решила.

Все свободное время Альфия посвящает работе. Женщина трудится в сфере образования на протяжении 30 лет и считает профессию призванием всей ее жизни.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» за счет целевых отчислений, являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, внося таким образом существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

ВГЛ 3 Спорт, алгоритм определения выигрышей № 2 («Рапидо»), срок проведения — до 31.12.2029. С информацией об организаторе лотереи, о правилах ее проведения, о призовом фонде лотереи, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно ознакомиться на сайте stoloto.ru.

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