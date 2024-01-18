«Учите узбекский! Вам легко»: как Зубаревич давала инвестсоветы на коллегии Минуллиной

Талия Минуллина попыталась намекнуть, что распознать инвестора, а тем более привлечь его в сложной экономической и санкционной обстановке, — это дело непростое

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Триллион рублей инвестиций, большая часть которого – на обрабатывающую промышленность

«Вот что интересно: у кого денег нет, они все время делают вид, что они у них есть. У кого много денег, они все время делают вид, что у них денег нет», — с таких слов начала итоговую коллегию глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Тем самым она попыталась намекнуть, что распознать инвестора, а тем более привлечь его в сложной экономической и санкционной обстановке, — это дело непростое.

Тем не менее по итогам 2023 года Татарстану удалось выйти на рекордный показатель в 1 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Республике удалось сохранить за собой второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По объему капиталовложений за 9 месяцев ушедшего года Татарстан в России занимает 5-е место.

Самой популярной сферой для инвестиций осталась обрабатывающая промышленность, на которую приходится почти половина вложений. Возросла доля логистики, и в следующем году этот тренд, вероятнее всего, сохранится.

«Посмотрите, как разрастаются логистические комплексы на карте Татарстана. В 2023 году их стало аж на 16 больше. Фактически они привязываются территориально к центрам трех агломераций. Это знак грядущего повышения нагрузки на дорожные сети», — предупредила Минуллина.

Казань лидирует среди городских округов по инвестиционной привлекательности, Елабужский район — первый среди районов с федеральными налоговыми льготами, а Альметьевский — лучший среди остальных муниципальных образований Татарстана.

Минуллина рассказала, что в 2023 году в эксплуатацию ввели 112 новых объектов, которые были созданы на средства частного капитала. Если говорить по отраслям, то это объекты обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, нефтесервиса, логистики и хранения, а также туризма. Что касается туризма, то глэмпингов и кемпингов становится больше. На карте Татарстана их уже более сорока, сказала глава АИР.

В федеральном рейтинге ГЧП регион поднялся с 6-го на 4-е место. Примерами проектов государственно-частного партнерства в Татарстане по итогам 2023 года стали три построенные школы в Казани, Набережных Челнах и Арском районе.

Развитие инвестпривлекательности Татарстана спотыкается о дефицит рабочих рук

Агентство часто критикуют за низкие показатели по заполняемости промпарков, отметила Минуллина. По итогам работы в прошлом году главе АИР есть чем похвалиться — средняя заполняемость курируемых промпарков увеличилась на 20%. Но вылезла новая проблема — свободным помещениям нужен капитальный ремонт, к которому потенциальные арендаторы не готовы, когда в стране есть другие готовые площадки. Минуллина предложила вести еженедельный мониторинг со стороны муниципалитетов и управляющих компаний промпарков по актуальности свободных площадей под аренду.

Болевые точки инвесторов Талия Минуллина скрывать не стала и попросила руководство региона подключиться к решению проблем. Первое — трудности с валютными расчетами, что не лучшим образом влияет на экспортно-импортные операции, на покупку и обслуживание заграничного оборудования. Эта ситуация привела к распространению финансового мошенничества и созданию целого рынка недобросовестных посредников. Второе — рост ключевой ставки, который не на руку инвестиционной деятельности.

«В любом проекте два ключевых звена — деньги и люди. Про деньги мы уже поговорили, теперь про людей. С одной стороны, высокая занятость — это показатель высокой инвестиционной активности. С другой стороны, низкая безработица — показатель низкой инвестиционной привлекательности. Если с вопросом поиска денег предприниматели еще смогут справиться, то вот с отсутствием рабочей силы без вмешательств власти уже нет», — заявила Минуллина.

Дефицит рабочей силы, по ее мнению, — это проблема, которая будет обостряться, поэтому следует принять целевую программу на уровне республики.

Татарстану надо смириться с дефицитом кадров в регионе и зазывать рабочих из ближнего зарубежья

АИР Татарстана пригласил на итоговую коллегию гостью из Москвы — экономиста, профессора кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталью Зубаревич. Она должна была поделиться, так сказать, видением со стороны.

Наталья Зубаревич: «У вас все хорошо с инвестициями, но и у всей страны неплохо!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надо слушать всегда разные мнения. Это правильно — приглашать разных людей, чтобы они давали разную внешнюю оценку. Мы должны слушать мнение со стороны, а не вариться в собственном соку», — сказала Минуллина «Татар-информу» после окончания коллегии.

Экономист Наталья Зубаревич на коллегии отметила, что регионы все про себя знают, но они часто упускают контекст.

«У вас все хорошо с инвестициями, но и у всей страны неплохо!» — подчеркнула Зубаревич.

По ее оценке, причины этого в том, что бюджетный импульс вырос, а будет ли такое в будущем — вопрос открытый, поэтому с восторгами надо быть аккуратнее.

Главный взнос в инвестиционные процессы Татарстана — это собственные средства предприятий, заявила Зубаревич. Республике стоит обратить внимание на долю инвестиций из федерального бюджета — есть регионы, которые сильно обгоняют Татарстан.

«Татарстану долгое время удавалось привлекать федеральные инвестиции. Но сейчас конкурентов поприбавилось. Предполагаю, что рассчитывать на многое не стоит», — считает Зубаревич.

Она похвалила Татарстан за низкую закредитованность у банков, при этом посоветовала нарастить объемы инвестиций из регионального и муниципального бюджетов.

«Вы молодцы, у вас действительно хорошая ситуация», — подчеркнула профессор МГУ.

Что касается дефицита рабочей силы, то эта проблема, по оценке эксперта, не решится как минимум до конца 2020-х годов.

«Сделать с этим ничего нельзя. Адаптируйтесь к происходящему. Хуже всего инвестиционно привлекательным регионам, у них сегодня это главный барьер в инвестиционном развитии», — отметила Зубаревич.

Варианты инвестиционных проектов должны рассматриваться не с точки зрения создания новых рабочих мест, а с точки зрения максимальной автоматизации производства, которое будет создаваться, считает эксперт. Вахтовый метод доставки людей из сельских поселений тоже уже себя исчерпывает, заявила Зубаревич. Для преодоления дефицита рабочих рук она предложила искать силы в Узбекистане.

«Учите узбекский! Вам легко», — заключила она на заседании коллегии АИР Татарстана.

Алексей Песошин: «Необходимо обеспечить качественную обратную связь с инвесторами для устранения барьеров на пути предпринимателей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост инвестиций – это хорошо, но над Региональным инвестиционным стандартом надо поработать

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выступил на коллегии АИРа с заключительным словом. Он отметил, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Татарстана в 2023 году устояла. Так, объем ВРП превысили 4 трлн рублей, отгруженной продукции — 4,3 трлн рублей, инвестиций — более 1 трлн рублей. В ПФО Татарстан по объему привлеченных инвестиций занимает лидирующую позицию.

Для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности Минэкономики России разработало инвестиционный стандарт, чтобы сократить путь инвестора от возникновения идеи до капиталовложений. Пока Татарстан среди российских регионов на 7-м месте по внедрению этого стандарта. Премьер-министр республики поручил главе АИР усилить работу в этой части.

В этом году площадкой для проведения итоговой коллегии агентства неожиданно стал Институт пространственного планирования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Необходимо обеспечить качественную обратную связь с инвесторами для устранения барьеров на пути предпринимателей», — поручил Песошин и отметил, что это важно при составлении Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

Отметим, что в этом году площадкой для проведения итоговой коллегии Агентства неожиданно стал Институт пространственного планирования. Его директор Олег Григорьев также был спикером заседания.

«То, что сегодняшнее мероприятие проходит в Институте пространственного планирования, — это правильный вектор. Мы долго шли к тому, чтобы такой институт в республике состоялся и все разговаривали на одном языке», — сказал Премьер-министр Татарстана.