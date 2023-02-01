«Учим получать удовольствие от жизни»: в Казани начали проект по социализации наркоманов

Для пациентов Республиканского клинического наркологического диспансера, которые находятся на лечении в реабилитационных отделениях, запустили программу «Навыки социализации». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе диспансера.

Первая встреча прошла в лыжно-биатлонном комплексе «Мирный», где бывших зависимых профессиональные лыжники и мастера спорта научили обращаться с беговыми лыжами, кататься в разных стилях. В наркодиспансере отметили, что вскоре участники продемонстрируют полученные умения на любительском турнире.

Фото: Пресс-служба РКНД

«Восстановление пациентов, зависимых от психоактивных веществ, проводится в два этапа. Сначала идет психологическое и психотерапевтическое лечение. После этого происходит социальная адаптация и ресоциализация пациентов, включающие направленность на здоровый образ жизни и обучение умению получать удовольствие от жизни без психоактивных веществ», – объяснил заместитель главного врача РКНД по реабилитации Ильдар Тазетдинов.

Проект «Навыки социализации» был запущен Фондом ресоциализации Татарстана на средства гранта Республиканского ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подобные встречи для наркозависимых будут проходить весь год. В фонде планируют организовать турниры по настольному теннису, мини-футболу и пляжному волейболу. В РКНД отметили, что задача стоит в том, чтобы познакомить пациентов, находящихся на заключительном этапе реабилитации, с разными видами спорта, увлечь их идеей вести здоровый образ жизни.