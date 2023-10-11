«Учим их быть мужчинами»: как старшеклассники из Татарстана осваивают военное ремесло

«Учим их быть настоящими мужчинами»

В Казани на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» полным ходом идут сборы по основам военной службы для учеников десятых классов из школ Зеленодольска. В эти дни обучение проходят 130 зеленодольских старшеклассников.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Несколько дней назад ребята заехали, переоделись и сразу пошли на занятия по основам воинского внутреннего порядка. Они учились правильно заправлять постель, застилать простыни и должным образом застегивать форму.

«Ребята учатся дисциплине, тактической медицинской и огневой подготовке, а также проходят курс войск радиационной, химической и биологической защиты. Если раньше инструкторы у нас преподавали общую медицину, то теперь мы основываемся на опыте СВО и обучаем школьников тактической медицине. Они учатся оказывать друг другу первую помощь. Уверен, этот навык пригодится им в жизни», – рассказал директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

По его словам, среди педагогов есть инструкторы, прошедшие курс подготовки в войсках специального назначения, есть спортсмены.

«За год через наши подготовительные сборы в Татарстане прошли больше трех тысяч старшеклассников. Помимо практических и теоретических упражнений для них организован досуг – в вечернее время они встречаются и общаются с героями СВО, реконструкторами. На днях к ним должен приехать глава Зеленодольского района. Пусть даже не все из этих ребят пойдут служить Родине по тем или иным причинам, но полученные навыки еще не раз пригодятся им в жизни. Быть мужчинами и защитниками страны и семьи они обязаны», – дополнил Дмитрий Литвинов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Занятия у ребят будут по восьми предметам в соответствии с образовательной программой. Она разработана с учетом требований к освоению базового курса основ безопасности жизнедеятельности, обеспечивающих знание основ военной службы.

Школьники узнают о законах, работающих на оборону государства, о воинской обязанности граждан, а также о правах и обязанностях гражданина до призыва, во время призыва и в процессе прохождения военной службы. На сборах им предстоит узнать об уставных отношениях и быте военнослужащих.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Если раньше эти сборы проводились на базе школ, то сейчас принято решение проводить их централизованно на базе трех центров патриотического воспитания, которые существуют у нас в республике. Центр "Патриот" в Казани, учреждение "Ватан" в Чистополе и МУП "Патриот" в Нижнекамске», – дополнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Завтра ребята впервые понюхают пороха»

Один из инструкторов рассказал «Татар-информу» о том, как проходит обучение школьников и справляются ли они с заданиями.

«На каждом предмете ребята изучают основы. На курсе войск радиационной, химической и биологической защиты они учатся правильно надевать общевойсковой защитный комплект. На огневой подготовке – сборку и разборку автомата Калашникова, изготовку к стрельбе в разных положениях. На тактической подготовке мы уже учим обращаться с автоматом и работать в группах. На тактической медицинской подготовке учим накладывать жгуты, оказывать первую помощь при ранении, рассказываем, как подходить к бойцу и как его эвакуировать», – рассказал Кирилл Козырев.

По словам инструктора, даже если в обычной жизни кто-то из ребят попадет в непредвиденную ситуацию: сам станет участником ДТП или очевидцем дорожной аварии, он сможет оказать первую помощь пострадавшим и спасти им жизнь.

«Сначала всем было тяжеловато, но сейчас ребята уже попривыкли и они справляются со всеми задачами. С радостью вливаются в армейскую жизнь, мы их учим и помогаем. Завтра на полигоне танкового училища наши ребята впервые понюхают пороха, постреляют по мишеням и ощутят отдачу от оружия. Но чтобы пострелять завтра, им нужно сегодня сдать зачет по сборке и разборке автомата Калашникова», – дополнил он.

В этот момент на третьем этаже «Патриота» третий и четвертый взводы готовились к зачету – на скорость собирали и разбирали автоматы под строгим присмотром инструктора. Денис Кузьмин, старшеклассник из Осиново, рассказал, как ему дается армейская жизнь.

«Мы тренируемся разбирать и собирать автомат, а также заряжать и разряжать магазин автомата. Устройство оружия я знаю хорошо, когда я состоял в Юнармии, уже бывал тут. Мне тут нравится, если будет возможность, приеду еще раз», – сказал он.

В другом кабинете первый и второй взводы изучали устройство противотанковых мин. Инструктор рассказывал ребятам, какие есть виды детонаторов и как нужно с ними обращаться.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Этот курс позволит вам понять, что с минами не все так просто и однозначно, важно всегда помнить о технике безопасности», – сказал он.

Преподаватель рассказывал ребятам о внутреннем устройстве противотанковой мины Т-57, о ее характеристиках и способах применения на практике.

Десятиклассник Егор Белов рассказал «Татар-информу», что занятия ему нравятся и к распорядку дня он уже привык.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Тут очень интересно, мы обучаемся разным дисциплинам, здесь со мной мои друзья. Как говорится: "Родину люблю, кормят вкусно, стреляю хорошо, в отпуск не хочу"», – сказал он.

А пятый и шестой взводы в это время на скорость надевали и снимали общевойсковую химическую защиту. После чего ребята учились ее быстро упаковывать.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам инструкторов, в эти пять дней школьники смогут почувствовать, что такое армия. По завершении учебных сборов всем участникам вручат сертификаты.