«Учили местных медиков оперировать при инсульте»: рентген-хирург РКБ о поездке на Донбасс

Врач-рентгенхирург Республиканской клинической больницы Марсель Валеев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша задача была – научить местных медиков оперировать при инсульте»

Врач-рентгенхирург Республиканской клинической больницы Марсель Валеев узнал, что коллеги-медики ездят помогать на освобожденные территории. И тоже загорелся этой идеей.

«Сначала о своем желании сказал заведующему своим отделением – надо ведь, чтобы разрешили, отпустили. Через какое-то время он сам мне сказал, что есть возможность поехать. Естественно, я сразу согласился», – рассказал Марсель Вплеев.

Сначала было неизвестно, куда именно поедут медики и чем будут там заниматься. Известно было лишь, что это будет на освобожденных территориях. Ближе ко времени выезда – к сентябрю этого года – стало известно, что врачей командируют в Запорожскую область, в Мелитополь.

Фото: из личного архива Марселя Валеева

Марат Валеев признался, что страха перед поездкой не было. Родителям о командировке рассказал в самый последний момент. Сильно распереживалась мама, папа, когда узнал, в какой именно город едет сын, успокоил супругу: «Там вроде тихо».

«Там мы занимались тем же, чем и здесь, в РКБ. Делали то, что хорошо умеем», – констатировал Марсель Валеев.

Местные врачи рассказали прибывшим медикам, что с пациентами с инфарктом работа у них налажена, а вот инсультами они не занимались.

Фото: из личного архива Марселя Валеева

«У нас была задача за месяц показать и научить местных медиков своими руками проводить операции. Сначала мы сами показывали, потом ставили медиков как наших ассистентов – сами проводили операцию, они рядом стояли. А уже ближе к концу нашей командировки оперировали они, а мы стояли как ассистенты, что-то подсказывали, советовали», – рассказал Марат Валеев.

Спустя месяц местные врачи уже проводили операции самостоятельно, татарстанские врачи в операционной были рядом, чтобы в случае чего помочь, но этого не требовалось.

А еще наши медики вели просветительскую работу – рассказывали местным жителям про инсульты, их признаки и особенности. Многие, как оказалось, не были осведомлены о симптомах этого страшного заболевания.

Фото: из личного архива Марселя Валеева

«Пару раз по сигналу прятались в бомбоубежище»

По словам врача, в Мелитополе относительно спокойно – в городе течет обычная жизнь, в парках гуляют дети и молодежь.

«Было пару моментов, когда мы прятались в бомбоубежище по сигналу, а так – город как город. Со своей скоростью жизни, которая отличается от Казани. Я сравнил Мелитополь с нашей столицей нулевых-десятых годов», – отметил доктор.

В Мелитополе действует комендантский час – с 23.00 до 5.00. С собой всегда должен был быть паспорт, в любой момент могут подойти и проверить.

Фото: из личного архива Марселя Валеева

«По дороге проезжали Мариуполь. Там контраст был заметный: когда рядом стоят новые здания, которые только построили, а в нескольких метрах разрушенное здание. А еще мы видели “Азовсталь” – очень сильно впечатляет», – поделился врач.

Марсель вспоминает, что, глядя на этот металлургический комбинат, ему было сложно представить, как наши бойцы смогли сделать то, что сделали.

Фото: из личного архива Марселя Валеева

«Местные понимают, что надо будет много работать, и они к этому готовы»

Марсель Валеев отметил, что все местные – позитивно настроенные люди.

«Они понимают, что нужно будет проделать большую работу в течение какого-то времени. Но все они к этому готовы», – заметил врач.

Марсель Валеев признался – он изначально был настроен патриотично, а после этой командировки любовь к своей Родине стала сильнее в разы.

«Это была маленькая поездка. В сравнении с ребятами, которые там с февраля 2022 года, это очень маленький вклад. Но как можем, так и помогаем», – подчеркнул он.

На вопрос, планирует ли еще поехать на Донбасс, рентген-хирург ответил: «Хотел бы».