Ученым Татарстана выделят почти 100 млн рублей на 37 научных проектов

Определены победители грантового конкурса на финансирование фундаментальных и поисковых исследований, организованного Фондом науки и технологий Республики Татарстан (ФНТ).

Победителей конкурса грантов отобрали на заседании конкурсной комиссии ФНТ. Среди победителей – исследователи из 11 ведущих вузов и НИИ Татарстана.

В частности, грантовые средства получат проекты: «Цифровое описание диалектных ареалов татарского языка XVIII века по неопубликованным архивным материалам» под руководством Фанузы Нуриевой (КФУ), «Разработка технологии повышения нефтеотдачи месторождений трудноизвлекаемых запасов с использованием дымовых газов и их составляющих» под руководством Ильгиза Минханова (КФУ), «Разработка экологически безопасных технологий для производства готовой продукции на основе твердых и жидких отходов энергетики, газовых выбросов» под руководством Ларисы Николаевой (КГЭУ), «Методы и алгоритмы гибридной визуально-инерциальной навигации с использованием объяснимого искусственного интеллекта» под руководством Полины Лазаревой (КНИТУ-КАИ).

На конкурс была подана 331 заявка, из них комиссия выбрала 37 проектов. В общей сложности научным сотрудникам и научным группам из вузов и НИИ Татарстана будет выделено почти 100 млн рублей на исследовательские работы – до 3 млн рублей на один проект.

Цель конкурса – финансовая поддержка научных сотрудников и научных групп, проводящих исследования в области естественных и технических наук, медицины, сельского хозяйства, а также социальных и гуманитарных наук.