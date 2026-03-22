Ученый заявил об угрозе для перелетных птиц из-за конфликта на Ближнем Востоке

Военные действия на Ближнем Востоке могут негативно повлиять на популяцию перелетных птиц, в том числе российских. Об этом сообщил исследователь в области окружающей среды Университета Катара Мохсен Яфи.

По его словам, конфликт совпал с периодом сезонной миграции птиц, многие из которых зимуют на побережье Персидского залива.

«С учетом вылетов сотен военных самолетов, запусков бомб, ракет высока вероятность, что перелетные птицы не смогут использовать привычный маршрут через воздушное пространство Ирана для возвращения в родные края, а для них смена путей миграции бывает смертельно опасной, в том числе из-за истощения, если маршрут удлиняется, и грозит сокращением популяции», – отметил Яфи в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что из-за активных боевых действий экологи не располагают полной информацией о влиянии конфликта на окружающую среду, однако его последствия можно оценить как серьезные.

«Война – это разрушение природы. Только представьте, сколько ядовитых веществ оказались в Персидском заливе, Аравийском море, Ормузском проливе из-за уничтоженных танкеров с топливом, выпускаются тысячи ракет и бомб, летают загрязняющие атмосферу военные самолеты, их рев, звуки взрывов воздействуют и на птиц, и на животных», – подчеркнул ученый.

По его мнению, дополнительные риски связаны и с изменениями морской экосистемы, в том числе из-за перехватов ракет над акваторией региона.