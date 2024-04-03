Ученый Юзефович: Человечеству придется впервые «удалить» секунду из мирового времени

Учеными доказано, что таяние ледников замедляет вращение Земли, которое в последнее время усиливается, но этот эффект не долгосрочен. Примерно к 2029 году человечеству все равно придется впервые в своей истории скорректировать мировое время, «удалив» из него 1 секунду. Об этом РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии МИИГАиК Павел Юзефович.

Ранее в научном журнале Nature были опубликованы результаты исследования, говорящие о том, что таяние полярных льдов приводит к замедлению скорости вращения планеты — это в свою очередь влияет на глобальное исчисление времени.

«Согласованность двух шкал времени — равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 достигалась компромиссом — квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности, — рассказал Юзефович. — В этой шкале время, реализованное „атомными“ секундами, время от времени „подправляется“ ровно на 1 секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1».

По словам специалиста, с момента введения шкалы UTC (с 1972 года) все секундные поправки имели положительный знак, поэтому ученые переживают, что «удаление» может грозить непредсказуемыми последствиями. За период с 1972 года к мировому времени 27 раз добавляли лишнюю секунду, последняя корректировка была 1 января 2017-го, однако, подчеркивает Юзефович, следующая поправка по-видимому будет отрицательной.

Согласно исследованию ученых, массовое таяние ледников в Арктике и Антарктике отодвигает введение нежелательной поправки в шкалу UTC на 3 года, но проблема «лишней секунды» все еще не решена.

«Примерно к 2029 году человечеству, скорее всего, все равно придется впервые в истории вычесть лишнюю секунду», — резюмировал Юзефович.