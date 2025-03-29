Ученый Якубчук: Китай может ввести новые ограничения на редкоземельные металлы для США

Китай, крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов (РЗМ), в любой момент может ограничить поставки в США более дорогостоящих элементов, используемых для создания постоянных магнитов. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова доктора геолого-минералогических наук, доцента МГУ Александра Якубчука.

Ранее Пекин уже ввел экспортный контроль на такие металлы, как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий. Теперь их экспорт требует специального разрешения от министерства коммерции КНР. В конце 2023 года власти Китая также ограничили поставки технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземов.

Эксперт отметил, что Китай контролирует 80% мирового производства редкоземельных металлов, включая переработку импортного сырья. В случае новых ограничений они, скорее всего, коснутся элементов, необходимых для производства постоянных магнитов, – например, неодима и самария, которые используются в турбинах, ветрогенераторах и электромобилях.

Якубчук добавил, что при этом альтернативные поставщики, такие как Австралия и Мьянма, хотя и способны частично компенсировать нехватку РЗМ, пока уступают Китаю по масштабам производства.

Согласно данным «Росатома», редкоземельные магниты на основе неодима и самария сохраняют свои свойства в диапазоне температур от -60 до +240 градусов, что делает их незаменимыми в высокотехнологичных отраслях.