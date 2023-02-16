Ученый: В 2028 году ускоренное вращение омолодит Землю на одну секунду

В последние годы скорость вращения Земли аномально увеличивается. Чтобы компенсировать этот эффект, к 2028 году придется вычесть одну секунду из общей продолжительности года, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков.

В связи с тем, что отрезок времени, за который Земля совершает полный оборот, меняется, ученым приходится корректировать действующую систему измерений. Как объяснил ученый, это необходимо, чтобы наступление нового года совпадало с началом следующего оборота. Так, согласно прогнозам, 2028 год может стать короче на одну секунду.

Так, в прошлом году увеличение скорости вращения Земли привело к тому, что среда, 29 июня, стала самым коротким днем в истории. При этом еще в 1970-х обороты наоборот замедлялись, из-за чего были введены дополнительные 37 секунд.

«Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли… Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году», — цитирует Пальчикова информагентство.

Еще одна гипотеза, по словам ученого, связана с тем, что к ускорению вращения Земли приводит выпадение аномального количества осадков, а их испарение, наоборот, к замедлению. Однако, подчеркнул Пальчиков, эти эффекты не компенсируют друг друга.