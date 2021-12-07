Ученый КФУ: В этом году мы пережили сразу четыре летних месяца

2021 год в Татарстане выдался контрастным по температуре и очень засушливым. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Каким по температуре оказался этот год? Его можно характеризовать как максимально контрастный. Этот год начался с экстремальных холодов в феврале. Благодаря февралю прошлая зима попала в десятку самых холодных за всю историю метеонаблюдений. С мая по август был марафон аномально теплых месяцев, которые помимо избыточного тепла еще и недобирали по осадкам. Это повлекло за собой ряд негативных последствий. Май оказался летним месяцем. Он имел среднюю температуру, которая превышала нормальную температуру в июне. Таким образом, мы в этом году пережили четыре летних месяца. В целом прошлое лето в Казани оказалось на 21 день продолжительнее, чем обычно», — сказал он.

Спикер заметил, что в мае и июне «наблюдался жесточайший недобор осадков». Если не брать во внимание ноябрь, то за 10 месяцев «мы недобирали 100 мм осадков при норме в 550 мм за год», сказал Аухадеев. Ноябрь дал городу сразу две нормы осадков, но он не участвовал в формировании урожая. С учетом ноябрьских осадков в целом недобор за год составляет более 50 мм.