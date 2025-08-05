Ученый Тишков объяснил, почему Камчатка сдвинулась на 2 метра на юго-восток

Полуостров Камчатка сместился из-за постепенного дрейфа тектонических плит и резких подвижек во время землетрясений. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков, чьи слова приводит РБК.

Напомним, что на Камчатке 30 июля произошло землетрясение. Недавно Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что полуостров сдвинулся на 2 метра на юго-восток.

По словам Тишкова, такие сдвиги после землетрясений – обычное явление, причем 2 метра – это далеко не предел. Порой острова, расположенные в районах повышенной тектонической и сейсмической активности, после подобных трясок смещаются на несколько десятков метров, отметил он.

Камчатка — район, где космические снимки постоянно фиксируют подобные изменения. Причем произошедшие сдвиги – это закономерный процесс, последствия которого будут проявляться месяцами, резюмировал Тишков.