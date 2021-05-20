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Ру Тат
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20 мая 2021  15:40

Ученый Холикназар: «Страны ОДКБ совместно с Россией могут дать отпор любому агрессору»

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Страны—члены Организации Договора о коллективной безопасности совместно с Россией смогут противостоять любой угрозе. Об этом в ходе Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал директор Центра по изучению Центральной Азии и Китая в Таджикистане ​Худоберди Холикназар.


«Главное для государств Центральной Азии и России - это сохранение важных межрегиональных институтов: Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организация сотрудничества», — сказал Холикназар.
Несмотря на долгое нахождение военных баз США в Центральной Азии в 2000—е годы эти институты смогли сохранить стабильность на своих территориях и закрепить сотрудничество с Россией и КНР, отметил он. 


«Мы абсолютно уверены, что недавняя встреча министров обороны стран—членов ОДКБ показала, что совместно с Россией организация сможет дать отпор любому агрессору», — добавил спикер.


К примеру, между Россией и Таджикистаном готовится к подписанию протокол о создании сил противовоздушной обороны. «Эти войска позволят ликвидировать любые воздушные объекты, которые могут стать угрозой для стран Центральной Азии», — подытожил ученый.
 

 

#валдай
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