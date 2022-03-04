Ученый совет КФУ высказался по поводу спецоперации в Украине

Ученый совет КФУ поддержал решение Президента России и Правительства страны, которое направлено на обеспечение безопасности нашей страны. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«В драматические моменты истории нашей страны Казанский университет всегда демонстрировал позицию, исполненную патриотизма, гражданственности и преданности коренным интересам Отечества. Вот и события, происходящие в последние дни, никого из нас не оставляют равнодушными», – говорится в сообщении КФУ.

Вместе с тем ученый совет вуза сообщает, что готов оказать необходимую гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, а также преподавателям и студентам всех вузов этих республик. Кроме того, совет призвал преподавателей, учащихся и работников КФУ критически относиться к информации экстремистского толка некоторых СМИ и прочих интернет-ресурсов.

«В настоящее время пятая часть студентов КФУ – иностранцы. Это молодые люди, прибывшие к нам из более чем 100 стран, и они не должны страдать из-за обострения внешнеполитической ситуации. Казанский университет выполняет и будет выполнять все свои обязательства перед всеми обучающимися независимо от того, откуда они к нам приехали. В частности, студентам из Украины будет предоставлена вся необходимая психологическая и материальная помощь», – заявлено в сообщении.