Ученый: Состав воды в Голубых озерах не менялся со времен Карла Фукса

Химический состав воды в Голубых озерах около Казани не меняется долгие годы. К такому выводу пришли казанские ученые, сравнив результаты проб воды, взятых в разное время. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

«Используя данные химических анализов воды, выполненных разными исследователями начиная с конца XIX века, мы выяснили, что за прошедшие 130 лет (а первые количественные сведения о составе воды Большого Голубого озера были получены А. Я. Щербаковым в 1893 году) практически не изменился. Вариации содержания таких ионов, как кальций или сульфаты, составляют не более 10%. Это значит, что и те, кто посещал озера в далекие от нас времена, в том числе и сам Карл Фукс, имели возможность ощутить такой же необычный вкус родниковых вод», — отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что первые описания Голубых озер, а точнее — Большого Голубого озера, появились в 1829 году сразу в двух отечественных журналах: «Горном журнале» и «Журнале Министерства внутренних дел». Оба эти описания под одинаковым названием «Щербаковское озеро близ города Казани» были опубликованы Карлом Фуксом, в то время — профессором Казанского университета.

Подробнее об исследованиях Голубых озер читайте в материале «Татар-информа» Ученый о растущем потоке туристов на Голубые озера: Это место, которым нужно любоваться.