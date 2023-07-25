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Культура 25 июля 2023 20:22

Ученый расскажет казанцам о слиянии Востока и Запада в татарской музыке

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Ученый расскажет казанцам о слиянии Востока и Запада в татарской музыке
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 26 июля, в Присутственных местах Казанского Кремля пройдет лекция об истории татарской музыки. О «синтезе Востока и Запада» в ней расскажет доцент кафедры татаристики и культуроведения КФУ Светлана Каркина.

Специалист объяснит, почему традиционно татарская музыка изучается в западных терминах, хотя ее мелодическая линия, напротив, отражает искусство Востока.

В телеграм-канале музея-заповедника отмечают, что в случае непогоды лекцию перенесут в здание Присутственных мест. Вход на мероприятие свободный, начало запланировано на 19.00.

#лекция #татарская музыка
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