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Ученый расскажет казанцам о слиянии Востока и Запада в татарской музыке
Завтра, 26 июля, в Присутственных местах Казанского Кремля пройдет лекция об истории татарской музыки. О «синтезе Востока и Запада» в ней расскажет доцент кафедры татаристики и культуроведения КФУ Светлана Каркина.
Специалист объяснит, почему традиционно татарская музыка изучается в западных терминах, хотя ее мелодическая линия, напротив, отражает искусство Востока.
В телеграм-канале музея-заповедника отмечают, что в случае непогоды лекцию перенесут в здание Присутственных мест. Вход на мероприятие свободный, начало запланировано на 19.00.
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