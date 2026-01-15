Ученый рассказала, как работает новое российское лекарство от рака

Ученые из Института биофизики будущего МФТИ создали новую двухступенчатую систему для точечной доставки лекарств от рака, главной особенностью которой стала полностью биологическая основа. Система сама формируется из белков, которые вырабатывают специально измененные бактерии.

Руководитель проекта, доктор биологических наук Виктория Шапунова пояснила в беседе с «Радио 1», что суть работы в том, чтобы получать нужные наночастицы не химическим способом в лаборатории, а с помощью живых бактерий.

Это позволяет реализовать концепцию «магической пули», сформулированную более века назад: идеальный агент, который находит болезнь, не причиняя вреда пациенту», – объяснила она.

Виктория Шапунова рассказала, что на данный момент уже завершены доклинические испытания и идет процесс оформления патента. Следующий этап – подготовка к испытаниям на людях, для чего уже налажены контакты с онкологическим центром. Кроме того, ученые планируют адаптировать технологию для рака поджелудочной железы, а также ведут переговоры о совместной работе с другими российскими биотех-компаниями.