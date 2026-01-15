news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 января 2026 15:55

Ученый рассказала, как работает новое российское лекарство от рака

Читайте нас в
Телеграм

Ученые из Института биофизики будущего МФТИ создали новую двухступенчатую систему для точечной доставки лекарств от рака, главной особенностью которой стала полностью биологическая основа. Система сама формируется из белков, которые вырабатывают специально измененные бактерии.

Руководитель проекта, доктор биологических наук Виктория Шапунова пояснила в беседе с «Радио 1», что суть работы в том, чтобы получать нужные наночастицы не химическим способом в лаборатории, а с помощью живых бактерий.

Это позволяет реализовать концепцию «магической пули», сформулированную более века назад: идеальный агент, который находит болезнь, не причиняя вреда пациенту», – объяснила она.

Виктория Шапунова рассказала, что на данный момент уже завершены доклинические испытания и идет процесс оформления патента. Следующий этап – подготовка к испытаниям на людях, для чего уже налажены контакты с онкологическим центром. Кроме того, ученые планируют адаптировать технологию для рака поджелудочной железы, а также ведут переговоры о совместной работе с другими российскими биотех-компаниями.

#рак #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

15 января 2026
Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

15 января 2026