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Метеоролог рассказал, какая погода будет предстоящей зимой в Казани
По предварительному прогнозу, температура воздуха на протяжении всех трех предстоящих зимних месяцев в Казани ожидается в пределах климатической нормы. Об этом «Татар-информу» сегодня сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«По прогнозам Гидрометцентра России, ближайшая зима в Казани ожидается в пределах климатической нормы. А это значит, что будет нормальная зима с волнами тепла и холода, снег тоже выпадет в пределах нормы», – сказал он.
Переведенцев напомнил, аномальное тепло в этом году в Казани наблюдается на протяжении пяти месяцев подряд, начиная с июня. Начало ноября в городе тоже выдалось теплым. Это отголосок глобального потепления климата, считает он.
«2023 год вошел в истерию как самый теплый в истории метеонаблюдений на земном шаре. Глобальное потепление пока не сдает своих позиций. На характер погоды также влияние оказало явление Эль-Ниньо, которое долгое время было в положительной фазе. Но сейчас его действие постепенно заканчивается», – добавил метеоролог.
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