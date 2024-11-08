news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 8 ноября 2024 18:22

Метеоролог рассказал, какая погода будет предстоящей зимой в Казани

Скопировать ссылку

По предварительному прогнозу, температура воздуха на протяжении всех трех предстоящих зимних месяцев в Казани ожидается в пределах климатической нормы. Об этом «Татар-информу» сегодня сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«По прогнозам Гидрометцентра России, ближайшая зима в Казани ожидается в пределах климатической нормы. А это значит, что будет нормальная зима с волнами тепла и холода, снег тоже выпадет в пределах нормы», – сказал он.

Переведенцев напомнил, аномальное тепло в этом году в Казани наблюдается на протяжении пяти месяцев подряд, начиная с июня. Начало ноября в городе тоже выдалось теплым. Это отголосок глобального потепления климата, считает он.

«2023 год вошел в истерию как самый теплый в истории метеонаблюдений на земном шаре. Глобальное потепление пока не сдает своих позиций. На характер погоды также влияние оказало явление Эль-Ниньо, которое долгое время было в положительной фазе. Но сейчас его действие постепенно заканчивается», – добавил метеоролог.

#прогноз погоды #юрий переведенцев #зима
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100