Ученый рассказал, как пройдет зимовка рыбы в водоемах Татарстана

Зимовка рыбы в водоемах Татарстана пройдет в благоприятных условиях. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий лабораторий водных биоресурсов Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Юрий Северов.

«Падение уровня воды осенью может повлиять на ухудшение условий зимовки рыбы, потому что сокращается площадь мелководий и рыба скатывается на глубину. Но с другой стороны — именно так и проходит зимовка рыбы. Самое главное, что в этом году уровень воды падал не резко, а достаточно медленно. Это способствовало тому, что подводные обитатели спокойно скатывались в русловые зоны, где и будут зимовать», — пояснил собеседник агентства.

При этом исследователь отметил, что зимовка у рыб пройдет благоприятно, потому что критические уровни падения воды не наступили.

«Мертвым» уровнем воды на Куйбышевском водохранилище считается 45-я отметка, а нормальный подпорный уровень составляет 53 метра. Согласно данным Минэкологии РТ, на середину ноября уровень Куйбышевского водохранилища по гидропосту Верхний Услон зафиксирован на отметке 50,2 метра по Балтийской системе.