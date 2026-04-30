Ученый опроверг мнение об опасности для человека вирусов из вечной мерзлоты

В 2025-м экс-советник Генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил, что человечество не готово к встрече с вирусами, которые могут освободиться при таянии льдов. В свою очередь, молекулярный биолог и академик РАН Петр Чумаков в разговоре с RT рассказал, что большая часть вирусов из вечной мерзлоты безопасна для человека.

«Опять же, исходят из того, что вирусы – это что-то плохое. На самом гораздо больше вирусов абсолютно безвредно. Вирусы исходно были практически выделены и открыты как возбудители заболеваний, но сейчас, когда стали доступны такие вот методы, как секвенирование… Выделяют огромное число разных вирусов, геном которых можно проанализировать и сказать, что это вирус, который принадлежит к какому-то совершенно новому виду. И все эти вирусы абсолютно безвредны», – рассказал Чумаков.

Он отметил, что в вечной мерзлоте открыли очень интересные виды вирусов, в том числе те, которые 40 тысяч лет жили у амеб и не представляют опасности для человека. Действительно серьезным источником опасности ученый назвал могильники и захоронения.

«Предположим, эпидемия чумы какая-то была, захоронения какие-то… Но это довольно быстро можно идентифицировать и понять, есть против этого противодействие или нет», – подытожил биолог.