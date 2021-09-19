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Ру Тат
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19 сентября 2021  15:32

Ученый оценил риск новой волны Covid-19 из-за штамма «мю»

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Вероятность резкого скачка заболеваемости коронавирусом из-за штамма «мю» невысока. Об этом со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиля Хафизова сообщает РИА Новости.

«По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем „индийский“ штамм дельта», — привел сравнение специалист.

Кроме того, в России пока не выявлено случаев заболевания данной разновидностью Covid-19, добавил Хафизов.

В настоящее время штамм распространен в 50 странах мира и входит в список вариантов коронавируса, за которыми наблюдает Всемирная организация здравоохранения. Однако даже в Колумбии, где «мю» был широко распространен, наблюдается тенденция к снижению его выявляемости.

#заболеваемость #Коронавирус
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