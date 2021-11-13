Ученый оценил пользу от введения QR-кодов в общественных местах

Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте позволит пресечь появление новых мутаций Covid-19, так как непривитые не будут передавать вирус. Об этом со ссылкой на директора центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов Covid-19», — объяснил специалист.

Накануне на рассмотрение Государственной Думы были внесены законопроекты о введении QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов и справок о медотводе для покупки авиа- и железнодорожных билетов. Таким образом, доступ непривитых граждан на транспорт и в общественные места будет ограничен.

Согласно документу, отрицательный ПЦР-тест будет приниматься до 1 февраля 2022 года, затем воспользоваться им смогут только граждане с медицинским отводом от вакцинации.