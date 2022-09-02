Ученый объяснил, почему покраснела вода озера в Ново-Савиновском районе Казани

Вода в озере, расположенном в Ново-Савиновском районе Казани неподалеку от улицы Адоратского, окрасилась в неестественно красный цвет. Получив жалобы местных жителей, экологи выехали на место и взяли пробы, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

При этом изменения цвета воды специалисты не обнаружили. Поэтому они допустили, что поводом для беспокойства горожан могло стать цветение сине-зеленых водорослей. «Инспекторы министерства выехали на место. На момент обследования территории розового оттенка на поверхности воды не обнаружено», — констатировали в природоохранном ведомстве.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Как пояснил «Татар-информу» заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов, при размножении сине-зеленых водорослей одним из продуктов их жизнедеятельности являются фенолы.

«При высоких концентрациях и во взаимодействии с атмосферным воздухом фенолы дают красное и даже малиновое окрашивание. Когда вода перемешивается и происходит реакция фенолов с кислородом, окисление, возникает красная окраска», — заметил эксперт.

Ученый отметил, что озера по улице Адоратского в Казани достаточно мелководные, поэтому хорошо прогреваются, в них активно размножается планктон. «Пробы воды могут ничего и не показать, поскольку фенол, как и все органические вещества, разлагается, окисляется до более простых соединений. Также может не оказаться и красной окраски, поскольку явление носит временный характер», — добавил Дмитрий Иванов.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Собеседник агентства подчеркнул, что аналогичная ситуация летом наблюдалась на озере в поселке Васильево. Однако в данном случае нельзя исключать того, что в водный объект могли попасть какие-либо стоки. Таким образом, причиной покраснения воды в озере на территории Ново-Савиновского района могут оказаться как природные факторы, так и влияние человека.

Экологи взяли на «покрасневшем» озере пробы природной воды. Результаты анализа станут известны в течение семи дней. После этого будет принято решение о мерах административного реагирования.