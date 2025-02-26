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Общество 26 февраля 2025 16:15

Ученый объяснил, почему вода в Казанке кажется грязной

Ученый объяснил, почему вода в Казанке кажется грязной
Фото: © «Татар-информ»

Вода в Казанке мутная и кажется грязной, потому что в ее составе много сульфатов. Об этом рассказал «Татар-информу» заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

«Почему вода в Казанке грязная? Это не потому, что в нее сбрасываются сточные воды, а потому, что поступает вода из Голубых озер. Голубые озера вносят не менее 20–25% вклада воды в Казанку», – отметил он.

Собеседник «Татар-информа» также сообщил, что одной из важных задач ученых Академии наук РТ на ближайшее время является разработка региональных нормативов качества поверхностных вод, учитывающих «региональные биохимические особенности».

«Для Казанки это особенно актуально, потому что она питается за счет подземных высокоминерализованных вод. Казанка у нас относительно чистая река», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

#Казанка #река казанка #вода #сброс сточных вод #Экология
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