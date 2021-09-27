Ученый назвала новые факторы, повышающие риск смерти от Covid-19

Некоторые факторы, увеличивающие риск смерти от коронавируса, были обнаружены совсем недавно, рассказала в беседе с радио Sputnik доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, к таким признакам относятся ген МАРТ, а также гены PIGN и CCR5. Дальнейшее изучение их связи с вирусом может помочь при создании таргетных препаратов. Ученый объяснила, что ген МАРТ способен повлиять и на острую фазу Covid-19, и на ее последствия, к примеру на неврологические осложнения.

Очень часто летальность вируса бывает связана с сопутствующими болезнями. «Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», — объяснила биолог.

Кроме того, усложнить течение болезни могут больничные инфекции. «Если они антибиотико-резистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал. Также повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков», — заметила Баранова.

Предугадать такие последствия заранее врачам иногда помогает анализ крови и исследование его результатов.

«Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина. Наконец, тяжесть протекания заболевания коронавирусом можно оценить с помощью аутоантител к интерферонам — это можно сделать до наступления болезни», — добавила эксперт.