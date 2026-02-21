Ученый назвал ранние прогнозы исчезновения арктического летнего льда несбывшимися

Прогнозы о том, что к 2030 году в Северном Ледовитом океане полностью исчезнет летний лед, не подтвердились. Лед в Арктике, вопреки прежним ожиданиям, может сохраниться и после 2050 года. Об этом на Выставке водного человека «Dive Show» сообщил ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова Александр Осадчиев, его слова приводит «ТАСС».

Ученый пояснил, что вопрос о сроках исчезновения летнего льда остается одним из ключевых для океанологов. По его словам, существуют разные модели и прогнозы, однако специалисты до сих пор не до конца понимают все процессы, происходящие в Арктике.

В начале 2010-х годов, когда началось активное сокращение ледяного покрова, звучали оценки, что лед может исчезнуть уже к 2025 году. Затем назывался 2030 год, однако эти сценарии не реализовались. Сейчас фигурирует дата 2050 года, но, как отметил Осадчиев, подобные прогнозы скорее напоминают предположения, чем точные расчеты.

Он также обратил внимание, что за последнее столетие температура в Арктике выросла примерно на три градуса – это вдвое больше, чем в среднем по планете. При этом даже повышение на один градус привело к сокращению площади льда в полтора-два раза по сравнению с 1970-ми годами. В последние годы, однако, площадь летнего льда остается на относительно стабильном уровне.

Резкое уменьшение ледяного покрова наблюдалось в начале 2010-х годов, после чего темпы изменений замедлились. По словам ученого, температура в регионе продолжит расти, и оснований ожидать ее снижения в ближайшие годы нет. Это означает, что летом площадь льда либо сохранится на нынешнем уровне, либо продолжит сокращаться.

При этом речь идет именно о летнем периоде: зимой в Арктике по-прежнему сохраняются низкие температуры, и за это время площадь льда уменьшилась лишь примерно на семь процентов.