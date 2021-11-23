Ученый назвал признаки полного выздоровления от Covid-19

Результаты ПЦР-теста на коронавирус не всегда дают точный результат, так как пробы, как правило, берутся из носоглотки. Однако к тому моменту патоген может перейти в другое место организма и таким образом обойти тест-систему, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что единичный отрицательный ПЦР-тест не может считаться признаком полного выздоровления. Чтобы быть абсолютно уверенным, человеку нужно сделать несколько тестов с временным интервалом, а также сдать кровь на анализ.

«Если давать гарантию Covid-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, в три дня. Еще один путь: когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса [в организме] уже нет», — уточнил специалист.

По словам Нетесова, отсутствие вируса в организме можно подтвердить и благодаря анализу на антитела.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM, — добавил ученый. — Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует».