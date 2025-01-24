Ученый назвал причины темной вспышки на Солнце

Плазмой, исходящей от Солнца, были ядра водорода, объяснил ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Напомним, ранее на Солнце зафиксировали редкий выброс плазмы чёрного цвета.

«Плазма, которая исходит от Солнца, это ядра водорода. То есть это уже ионизированный водород, но встречаются и неионизированные — нейтральные атомы, которые поглощают солнечные фотоны. И солнце покрывается черным облаком, сквозь которое приходится светить. Это как тучи, которое небо закрывают», — цитирует эксперта «Радио 1».

По его словам, Солнце частично покрывается чем-то чёрным, потому что не пропускает видимые фотоны, но человечеству это ничем не грозит. Периодические выбросы плазмы случаются из-за высокой фазы активности Солнца.