Ученый назвал категорию людей, которым не грозит Covid-19

Люди с простудой не могут заразиться коронавирусом. Однако после выздоровления для них существует большой риск инфицирования из-за ослабленного иммунитета, рассказал ura.ru член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре после выздоровления он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — объяснил исследователь.

По его словам, уже заболевший человек не может подхватить еще один вирус, так как в его организме вырабатывается интерферон — своеобразный противовирусный блок.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, добавил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, однако обычно один вирус одерживает верх над другим.

«Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм», — отметил ученый.