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Ру Тат
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21 мая 2021  13:08

Политолог Иван Сафранчук: «Все заинтересованы в сильной и дееспособной России»

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Страны Центральной Азии заинтересованы в сильной России. Об этом заявили их представители во время работы Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани, рассказал директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

Общим выводом, к которому пришли участники закрытой сессии «Политика России в Центральной Евразии и ее восприятие региональными державами», стало то, что Россия — важная страна, но она должна быть более последовательна и определена в своих действиях, пояснил он.

«Все заинтересованы в сильной и дееспособной России. От РФ хотелось бы большей последовательности и определенности в своей политике», — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам политолога, на сессии мало обсуждались вопросы конкуренции внутри региона или между более крупными странами. При этом представители стран Центральной Азии не делали заявлений о большом давлении России на соседние государства.

#клуб валдай
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