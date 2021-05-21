Политолог Иван Сафранчук: «Все заинтересованы в сильной и дееспособной России»

Страны Центральной Азии заинтересованы в сильной России. Об этом заявили их представители во время работы Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани, рассказал директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

Общим выводом, к которому пришли участники закрытой сессии «Политика России в Центральной Евразии и ее восприятие региональными державами», стало то, что Россия — важная страна, но она должна быть более последовательна и определена в своих действиях, пояснил он.

«Все заинтересованы в сильной и дееспособной России. От РФ хотелось бы большей последовательности и определенности в своей политике», — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам политолога, на сессии мало обсуждались вопросы конкуренции внутри региона или между более крупными странами. При этом представители стран Центральной Азии не делали заявлений о большом давлении России на соседние государства.