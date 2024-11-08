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Ученый-метеоролог рассказал о погоде в выходные в Казани
В ближайшие выходные дни в столице Татарстана ожидается аномально-теплая погода. Температуры воздуха в дневные часы поднимутся до +4 градусов, в ночные часы они также будут положительными. Об этом «Татар-информу» сегодня сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«По многолетним климатическим данным, сейчас среднесуточная температура в норме должна составлять -2 градуса. В ближайшие дни она будет положительной. Несколько дней подряд в городе ожидается аномалия тепла. Это обусловлено тем, что мы окажемся в теплом секторе циклона. Суббота и воскресенье будут самыми теплыми днями на этой неделе. А затем мы окажемся в тыловой части циклона. В понедельник и вторник температуры будут понижаться», – сказал он.
Он добавил, что в ближайшую декаду в Казани также ожидается аномальное тепло. До середины ноября температурный фон будет на несколько градусов выше многолетней климатической нормы.
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