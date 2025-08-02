Ученый Лёб допустил, что объект, летящий к Земле, может быть инопланетным кораблем

Ученый из Гарварда Ави Лёб допустил, что таинственный межзвездный объект, который пролетает через Солнечную систему, может быть инопланетным кораблем. В таком случае, по его словам, он может нести зонд или даже оружие.

Речь идет об объекте, который назвали 3I/ATLAS. Его впервые обнаружили 1 июля, пишет Daily Mail.

По оценкам Лёба, межзвездный объект может достигнуть Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Также, как предсказывал ученый, объект может оказаться очень большого размера, что необычно для объекта, прилетающего из-за пределов Солнечной системы.

«Если объект окажется инопланетным кораблём, предупредил Лоэб, на нём может быть зонд или даже оружие. Он предсказал, что такой перехватывающий аппарат достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года», – говорится в материале.