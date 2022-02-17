Ученый КФУ разработал новый метод оценки прочности костей

В Казанском федеральном университете разработан метод диагностики состояния костных тканей. Он позволяет спрогнозировать допустимые нагрузки на кости человека при различных патологиях и помогает правильно устанавливать костные импланты, сообщает пресс-служба КФУ.

«Диагностику необходимо проводить и в том случае, если планируется хирургическое вмешательство, эндопротезирование тазобедренного сустава, например», – рассказал разработчик метода моделирования элементов пористой костной структуры, ассистент кафедры компьютерной математики и информатики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Олег Герасимов.

Он пояснил, что метод численного моделирования костной структуры основывается на данных компьютерной томографии. «Учитывая их, мы строим цифровую модель кости или костного сустава. На основе цифровой модели мы выявляем участки, склонные к разрушению», – уточнил ассистент кафедры.

Исследователь подчеркнул, что диагностика состояния костей и суставов необходима при лечении различных заболеваний костной системы. По его словам, по сравнению с существующими разработанный метод требует меньше времени на обработку данных и отличается упрощенным процессом восстановления геометрии костей по результатам компьютерной томографии.

В настоящее время эксперименты проводятся на образцах костей крыс и мини-пигов.