Ученый КФУ рассказал о цели химии в современном мире

На сегодняшний день химия — это наука о создании нового материала. Такого мнения придерживается молодой ученый КФУ, призер Республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Татарстана» Артур Ханнанов.

Спикер также назвал химию одной из самых непредсказуемых наук, чьи тайны молодой ученый пытался «приоткрыть» еще со школьной скамьи. Потом он начал учиться на химфаке казанского университета, где окончательно убедился в том, что наука станет делом его жизни.

«У нас даже курсовую невозможно написать, не придя в лабораторию. То есть ты должен в любом случае что-то поделать ручками, и вот в конце второго курса я пришел в лабораторию и начал заниматься наукой», — цитирует ученого ТНВ.

Ханнанов добавил, что наука сейчас мультидисциплинарная. Как следствие, ученые могут параллельно развивать самые разные направления. Первое он, шутя, называет приземленным. То, что можно начать применять уже сейчас.