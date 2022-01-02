Ученый КФУ рассказал, какие товары могут подешеветь после Нового года

После предпраздничного ажиотажа на рынке, как правило, отмечаются различные акции и скидки. О том, на какие категории товаров ожидать более низких цен, рассказал пресс-службе КФУ профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов вуза Игорь Кох.

Так, по его словам, чаще всего перед Новым годом дорожают наиболее популярные категории подарков: смартфоны, компьютерная техника и дорогая парфюмерия.

«Поэтому, если вы хотите купить себе что-то из этого списка, покупку лучше отложить на послепраздничное время, когда упадет спрос, — заметил эксперт. — Товары, которые редко дарят, можно купить и до Нового года, и после. Надо смотреть, что это за товар, насколько он привязан к празднику».

Кроме того, как правило, после Нового года дешевеют и автомобили предыдущего года выпуска. Также падают цены на гаджеты, однако причиной этого являются не акции, а устаревание самой модели.

«После новогодних праздников цены возвращаются на прежний уровень. Но когда именно это произойдет, сказать трудно: каждая торговая сеть выстраивает свою схему. Нужно отслеживать цену конкретного товара, тогда можно будет увидеть изменения», — объяснил Кох.

Он напомнил, что покупателям пока рано торопиться с приобретением товара, ведь за новогодними акциями следуют скидки на старый Новый год, Рождество. Интересно, что самыми ходовыми товарами, продаваемыми после 1 января, становятся шампанское, а также новогодние подарочные наборы для детей и взрослых, традиционные продукты к новогоднему столу.