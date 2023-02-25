Ученый КФУ рассказал, как по гнездам ворон можно предсказать паводок

По поведению гнездящихся ворон можно предсказать, каким будет весенний паводок в Татарстане. Период свадеб у этих птиц начинается в феврале, в это время они выбирают подходящие места для гнезд. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Многолетние наблюдения показывают, что в год большой воды вороны вьют гнезда значительно выше, чем в предыдущие годы. Если вороны высоко обустроили гнезда, ждите сильного паводка», – сказал ученый КФУ.

По его словам, ворона – своеобразный природный регулятор численности мелких особей. Если весной где-то мелкие птицы оставят гнездо без присмотра, то ворона его разорит. Однако численность этих птиц в городах республики в последние годы стабилизировалось.

«Гнездящихся ворон в Казани немного, всего около 800-900 пар. Поэтому бить тревогу, что таких птиц много, не приходится. Однако в 80-90-е годы прошлого столетия ворон было слишком много», – рассказал Рахимов.

Подробнее о зимовке птиц читайте в материале «Татар-информа».