Ученый КФУ объяснил, почему минувший ноябрь в Казани выдался депрессивным

Погода в ноябре 2021 года в столице Татарстана была депрессивной из-за большого числа осадков, дефицита солнечных дней и резких скачков атмосферного давления. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Этот ноябрь был депрессивным во всех отношениях. Метеозависимые люди ощущали на себе резкие перепады атмосферного давления. Наверное, многие отметили, что ноябрь пугал „барической пилой“ — несколько раз давление стремительно понижалось и повышалось. Так, 21 ноября произошло резкое падение давления. Это была „барическая пропасть“, когда давление достигло своего минимума за год и составило 722 мм ртутного столба. Подобные значения в последний раз наблюдались четыре года назад. Еще этот месяц можно считать депрессивным из-за недостатка солнечного света, в ноябре мы получили лишь треть от месячной нормы», — сказал он.

Эксперт КФУ добавил, что ноябрь в два раза перевыполнил норму по осадкам. Месячная норма выпала уже в первую декаду месяца. 29 ноября за сутки на Казань обрушилось 33 мм осадков, что является абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений.