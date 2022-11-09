Ученый КФУ: Атлантический циклон принесет в конце недели в Казань аномальное тепло

Волна тепла надвигается на столицу Татарстана из-за влияния атлантического циклона. К концу недели среднесуточная температура в городе будет выше нормы на четыре-пять градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«На погоду в Казани влияет атлантический циклон. Мы оказываемся в зоне его влияния, в зоне атмосферных фронтов. Воздушные потоки сменились на южные, на нашу территорию поступают теплые воздушные массы, которые формируют теплый температурный фон. Таким образом в ближайшие несколько дней среднесуточная температура на 4-5 градусов будет выше климатической нормы», – сказал он.

Температура во вторую декаду ноября в городе будет выше нормы на два градуса. Среднесуточная норма для этого периода составляет –2,5 градуса. Спикер КФУ отметил, что средняя температура в Казани в первую декаду ноября была близка к норме. В целом температура воздуха в ноябре прогнозируется близкой к климатической норме.