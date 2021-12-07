Ученый из ЮАР рассказала о симптомах омикрон-штамма Covid-19

При омикрон-штамме коронавируса в основном проявляются легкие симптомы коронавируса, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

По ее словам, ученые изучили состояние 70 пациентов с новым штаммом вируса. За прошедшие две недели у них отмечались легкие проявления болезни. Это головная боль, ломота в теле и боль в горле, что отличает «омикрон» от дельта-штамма.

«С омикрон-штаммом все по-другому. На данном этапе нет потери запаха и вкуса, а также нет необходимости в [дополнительном] кислороде. Мы не знаем, что может произойти по ходу увеличения числа случаев заболевания», — добавила специалист.

Однако иногда наблюдаются и более серьезные симптомы, однако они, как правило затрагивают тех, кто не привился от коронавируса, заключила Анжелик Кутзе.