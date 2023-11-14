Ученый из Уфы: Сохранение отделения татарского языка стало личной заботой преподавателя

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О проблемах, возникающих с привлечением абитуриентов в отделения национальных языков, рассказал заведующий кафедрой татарского и чувашского языков Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологии, кандидат филологических наук Ильсур Мансуров на Всероссийском форуме учителей татарского языка в Казани

Все больше сохранение отделений татарского языка и литературы, привлечение будущих студентов становится личной заботой преподавателей вузов, заявил спикер.

«Желающих учиться в отделении национальных языков уже не так много, как было раньше. Комплектация групп идет с трудом. Преподавателям приходится очень стараться, чтобы их собрать. Учителям в регионах оказывается научно-методическая поддержка, проводим конкурсы, развиваем студентов в плане науки и творчества, для имиджа организуем разные современные мероприятия - но очереди от абитуриентов не наблюдаем. Сегодня все чаще сохранение отделений татарского языка и литературы, комплектация студентов становятся личным делом преподавателя. Иногда национальные общественные организации, и местные власти отстраняются от этого вопроса», – рассказал Ильсур Мансуров.

По словам ученого, во всех вузах Башкортостана для подготовки учителей татарского языка и литературы созданы условия.

«Руководство республики положительно относится к деятельности кафедр, для улучшения их материально-технической базы, создания условия для студентов, сохранения научно-педагогических кадров, выделения бюджетных мест делают все возможное», – отметил он.

Ильсур Мансуров обратился к учителям татарского языка, представителям национального движения.

«Вузы очень нуждаются в вашей помощи. В деле подготовки будущего поколения учителей татарского языка очень важно работать вместе», – подчеркнул ученый.

Гелюза Ибрагимова