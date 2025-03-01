Ученый из Татарстана оценил, на сколько хватит запасов нефти

Каждый год в процессе добычи нефти люди находят новые запасы «черного золота». Сейчас можно сказать, что этого ресурса хватит еще на 20-30 лет, но, когда этот срок пройдет, найдут новые месторождения, заявил лучший ученый в Татарстане по версии АН РТ Михаил Варфоломеев, чьи слова приводит «Татарстан 24».

Он подчеркнул, что 20 лет назад ученые уже давали аналогичные прогнозы и не обманывали граждан: на тот момент разведанных запасов действительно хватило бы не более, чем на 30 лет. Но с тех пор нашли новые запасы.

Варфоломеев также считает, что в будущем нефть востребована не меньше, чем сейчас. Он предположил, что объемы потребления могут вырасти в авиаотрасли и в сфере переработки.