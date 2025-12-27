Ученый ИКИ РАН рассказал, какая активность Солнца ожидается в 2026 году

Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал, какой будет активность Солнца в 2026 году .

«Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X (сильных и очень сильных – прим. Т-и), как считается, продолжит снижаться», – отметил он.

Ученый обратил внимание на то, что в 2025 году наблюдалась общая тенденция к снижению как солнечной, так и геомагнитной активности. При этом количество обычных вспышек осталось на прежнем уровне – примерно 2,8 тысячи за год.

«Надо заметить, что в абсолютных цифрах уровень вспышечной активности все еще достаточно высокий. Речь не о единицах или десятках событий, а сотнях и тысячах, поэтому обратиться в ноль, как по волшебству, в течение года все это, очевидно, не сможет», – предупредил ученый.