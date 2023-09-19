Ученый Габибов: Молодежи нужно рассказывать о финансовых перспективах в химической сфере

Александр Габибов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Молодежи необходимо показывать перспективы финансового успеха химических специальностей. Такое мнение высказал лауреат Международной Абузовской премии в области фосфорорганической химии за 2023 год, академик Российской академии наук Александр Габибов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Молодежь сейчас финансово ориентирована, то есть присутствует финансовая мотивация. Люди, способные к точным наукам, имеют четкие перспективы. Это прекрасные возможности устроить свое финансовое благополучие. Например, биофармацевтическая отрасль – одна из наиболее прибыльных областей в мире. Огромные деньги выделяются на создание новых лекарств», – сказал ученый.

Лауреат Международной премии имени Марковникова в области органической химии 2022 года, академик РАН Валерий Чарушин добавил, что «химия определяет уровень благосостояния всей страны». «Материалы, одежда, удобрения, лекарства, косметика, то есть все, что нас окружает, – это продукты химии», – пояснил он.

Фото: © «Татар-информ»

Спикер убежден, что для популяризации химической науки необходима системная работа на уровне всего государства. «У нас на Урале молодые ученые встречаются со школьниками, читают им лекции, проводят семинары. Но системной основы пока не хватает. Когда вручается Демидовская премия, мы привлекаем лауреатов для чтения лекций, собираем молодежную аудиторию. Но и этого недостаточно. Нужно, чтобы это стало задачей для всей страны», – подчеркнул он.

По мнению академика РАН Юлии Горбуновой, популяризацию химии нужно начинать со школы и «продумать инструменты работы с населением».

«Большинство детей в школе к химии относится осторожно. Поэтому важно работать со школьными учителями. И зачастую нашу профессию определяют мамы и бабушки. А мы об этом мало думаем. На мой взгляд, нужно рассмотреть эту сторону работы с родителями», – отметила она.

Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. Основные задачи десятилетия связаны с привлечением молодежи в науку, вовлечением исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, повышением доступности информации о достижениях российской науки.