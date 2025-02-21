Ученый Фахруллина: «Я хотела, чтобы дети могли прочитать научную книгу на родном языке»

Детская научно-популярная книга на татарском языке «Сәлам, микроб!» («Привет, микроб!») вышла в свет в январе. Автор книги – научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Гульнур Фахруллина рассказала «Миллиард.Татар», как привить ребенку татарский язык и почему стоит развивать науку на татарском языке.





Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

Татарские радиопередачи на биологические темы

– Гульнур, наука до последнего времени была уделом энтузиастов. Как вы пришли к этому?

– Я родилась в городе Чистополе. С 8 класса занималась научно-исследовательской работой, принимала активное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях по биологии и географии, окончила школу с золотой медалью. Дважды училась в летнем лагере-школе «Биосфера» для одаренных детей, а когда я заняла первое место на X Поволжской научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского при КФУ, сразу сказала маме: «Я хочу поступить в этот университет». Так и вышло. В 2010-2015 годах обучалась в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета по специальности «микробиология», обучение там я так же завершила с красным дипломом. В 2020 году защитила диссертационную работу, мне была присвоена ученая степень кандидата биологических наук по специальности «микробиология».

Со второго курса я работала в научной лаборатории КФУ в области микробиологии, нанотоксикологии, нанотехнологии и биодеградации. Сейчас лаборатория называется «Центр аналитической биофотоники и клеточной инженерии». В настоящее время занимаю должность старшего научного сотрудника. Большинство моих научных статей опубликованы на английском языке, но у меня есть статьи и на татарском языке – в журнале «Фәнни Татарстан».

В 2019 году с отличием окончила курсы профессиональной переподготовки по программе «Педагогическое образование: татарский язык и литература» в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

– Чем вы занимаетесь?

– Сейчас я в декретном отпуске и занимаюсь воспитанием детей: сыну 5 лет, дочке 2 года. Веду радиопередачи на биологические темы на татарском языке «Табигать балалары» («Дети природы») на «САФ» радио. Сейчас я еще провожу занятия на тему микробов. Детям такие встречи на татарском языке тоже очень нравятся.



Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

Вокруг микробов столько стереотипов, а ведь они представляют собой основную часть биомассы Земли

– А почему вы выбрали именно микробиологию?

– Поскольку я с детства любила природу, мне хотелось связать свою деятельность именно с биологией. Выбрала микробиологию, потому что для меня это было что-то новое, необычное. Мне захотелось познать невидимый глазу микромир. Микроорганизмы повсюду, и мы так тесно с ними соприкасаемся. Изучение микробиологии позволяет понять, какова роль микроскопических существ в нашем мире и то, как они взаимодействуют с другими живыми организмами.

Кроме того, эта дисциплина дает возможность получить практический опыт, работая в научной лаборатории. Особенно мне нравится долго сидеть за микроскопом и разглядывать крохотные микросущества. Они такие разные, такие забавные, у некоторых причудливые необычные формы! А невооруженным глазом их никак не увидеть.

Стоит отметить, что микробиология имеет практическое применение не только в медицине, но и сельском хозяйстве, создании биотехнологий и других отраслях.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

– Расскажите о своей работе и микробиологии для тех, кто ничего в этом не смыслит.

– Простыми словами микробиология – это наука о невидимых невооруженным глазом микроскопических существах, таких как бактерии, микроводоросли, микрогрибы, археи, простейшие и вирусы. Эти микроорганизмы слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, но очень разнообразны по форме и функциям. Вокруг микробов столько стереотипов, а ведь они обитают практически в любой среде нашей планеты и представляют собой основную часть биомассы Земли, и их деятельность необходима для поддержания нашей жизни. Микробиология же изучает все об этих микробах: кто они, какие они и что они делают.

Например, я проводила исследования с почвенными свободноживущими нематодами Caenorhabditis elegans. Я изучала влияние различных материалов (лекарств, наночастиц и других соединений) в отношении микрофлоры этих модельных организмов. Моя диссертационная работа тоже была посвящена исследованию антимикробной активности куркумина, загруженного в алюмосиликатные нанотрубки галлуазита, на микрофлору нематод Caenorhabditis elegans.

Еще одна интересная исследовательская работа была с нефтеразлагающими бактериями Alcanivorax borkumensis. Я изучала взаимоотношения нематоды C.elegans с бактерией A. borkumensis в системе «хозяин-микрофлора» и проводила оценку их синергетической роли в биодеградации сырой нефти, что является весьма актуальным в нынешнюю эпоху растущего глобального загрязнения.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

«Мне хотелось, чтобы мои и другие татароязычные дети могли прочитать научную книгу на родном языке»

– Как у вас появилась идея создания детской книжки?

– На самом деле, создание детской научной книги была моей мечтой. Почему именно про микробов? Потому что большинство детей, да и взрослых, боятся микробов. Есть такой стереотип – они думают, что микробы бывают только злыми и вредными. Для них микробы – это какие-то вредители и монстры. Некоторые микробы вызывают заболевания, но в моей книге читатель найдет и некоторые способы для профилактики этих болезней. Эта тема очень актуальна в наше время. Однако, будучи микробиологом, мне очень хотелось рассказать, что большинство микробов заняты другими, более важными делами. Они очень нужны для нас, для нашей Земли. В книге я постаралась написать больше о полезных и интересных микроорганизмах для самых маленьких.

Во-вторых, для детей не было ни одной книги на татарском языке о микроорганизмах. А дети очень интересуются этой темой. Я даже проводила опрос среди родителей, чтобы узнать, какие вопросы про микробов задают их дети. Именно это мотивировало меня и вдохновило написать книгу о невидимом микромире. Мне хотелось, чтобы мои и другие татароязычные дети могли прочитать научную книгу на родном языке.

Книгу про микробов я начала писать сразу после защиты диссертации, но этот процесс затянулся примерно на год. А в августе 2024 года я стала победителем конкурса проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем» при поддержке мэрии Казани. Вот так и удалось осуществить мою давнюю мечту – вышла в свет первая детская научно-популярная книга о микробах на татарском языке.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

– О чем она рассказывает?

– Главные герои книги – мальчик по имени Фәннур и его сестренка Фәнзилә – делают вывод, что микробы не нужны и без них было бы жить проще и лучше. На протяжении всей книги через удивительные события и повороты сюжета дети узнают об этих микробах все больше информации: о формах и строении микробов, о способах их движения, как они размножаются и питаются, где они обитают, о взаимоотношениях микробов с людьми/животными/растениями, какие заболевания вызывают микробы, как предотвратить болезнь, про светоизлучающих и окрашивающих снег и воду микробах и многое другое. Прочитав эту книгу, у ребенка будет закладываться понимание, что микробы могут быть полезными и нужными.

Книга будет интересна как ребенку возраста четырех лет, так и для подростка. А поскольку в ней много материала для занятий и уроков, то книга будет актуальна для воспитателей и учителей.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

Одна из задач этой книги – обогатить татарский язык научным языком

– Почему вы решили сделать ее на татарском? Не сложно ли объяснять такие вещи, как микробиология, на татарском языке?

– Одна из задач этой книги – обогатить татарский язык научным языком. Мы попытались сложные вещи и сложную тему донести простыми словами, понятным ребенку языком. Для того, чтобы ребенку было проще понять сложную тему, были приведены сравнения с уже известными для него объектами. Например, размеры микробов сравниваются со слоном и муравьем. Скорость перемещения самого быстрого микроба сравнивается со скоростью гепарда и сокола. Количество бактерий, размноженных за сутки, сравнивается с высотой небоскреба Бурдж-Халифа.

Каждая часть информации в тексте представлена отдельным предложением, которое резюмирует главную мысль. Научные названия микробов также приведены в транслитерации, с проставлением всех ударений. Некоторые научные термины нам все же пришлось поискать – например, слово «кислород» в книге дается и как «уттуар». Углекислый газ написали в скобках «әче күмер газы», а молочная кислота – это «сөт әчелеге».

Красочные иллюстрации для книги нарисовала известная талантливая художница Фарида Харрасова. В книге есть как сюжетные рисунки, так и очень много иллюстраций микроорганизмов. Но их уникальность состоит в том, что эти рисунки очень точно и правильно помогают визуализировать микробы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Поэтому эта увлекательная книга не испугает любознательных детишек, а побудит в них интерес к невероятному микромиру.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

Нет никаких ограничений для применения татарского языка в ядерной физике или микробиологии

– Есть ли смысл развивать науку на татарском языке?

– Наука как процесс поиска новых знаний развивается независимо от любого языка. В естественных науках международным языком является английский, и большая часть публикаций делается именно на английском. Когда-то языками науки были латынь, арабский, немецкий. Это не исключает использование других языков как для публикации, так и для общения между собой. Татарский язык широко используется в исторических публикациях и лингвистических исследованиях, но нет никаких ограничений для его применения в ядерной физике или микробиологии. В этом смысле все языки, за исключением английского, находятся в равном положении.

– Есть ли смысл учиться на татарском языке, если нет перспективы продолжать учебу и работу на этом же языке?

– Странный вопрос. Необходимо обеспечить перспективы продолжения работы и учебы на татарском языке, или вы так не считаете? Чтобы сохранить язык, в первую очередь необходимо расширять его применение во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в науке. Для этого нужна государственная политика поддержки языка, и в мире существует много примеров, когда удавалось восстанавливать практически мертвые языки. У татарского языка несколько миллионов носителей, и поэтому говорить об отсутствии перспектив как минимум неуместно.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

За границей родители прилагают больше усилий для сохранения родного языка в своих детях

– Как можно воспитать в детях татарскую культуру?

– Все начинается с семьи – мы пример для своих детей. Если общаться, играть с детьми на родном языке, читать им татарские книги, то дети будут разговаривать на нем. Моему сыну 5 лет, а дочке 2 года, и оба прекрасно общаются на татарском языке. Дочка дома поет татарские песни, в том числе «И туган тел». На улице и в общественных местах люди удивляются, как они чисто разговаривают на родном языке.

Очень печально смотреть на семьи, где родители знают татарский язык, а их дети – нет. За границей татарские семьи даже больше стараются сохранить татарскую среду для своих детей. Они быстро увидели новую книгу про микробов и сразу попросили им отправить. Книга только вышла, 25 книг уже увезли за границу.

– Чего не хватает на татарском для детей?

– Наверное, научных книг, банальных мероприятий, кружков и мастер-классов. Именно поэтому я начала организовывать свои татарские мастер-классы. Провела интерактивные татарские занятия на тему насекомых, деревьев и листьев, микробов. Для популяризации татарского языка в Телеграме для родителей я создала канал «Шамил белән дәресләр». Там я выкладываю занимательные видеоуроки и опыты с моим сыном.

Что касается кружков, то для своего сына я очень долго искала именно татароязычного тренера по плаванию, на карате тоже специально записали к тренеру, который знает татарский язык, то же самое с преподавателем по музыкальному инструменту – курай. С моим сыном педагоги разговаривают только на татарском языке.

В этом вопросе все зависит от политики родителей в отношении родного языка и категоричности их позиции. Хотят ли они, чтобы их дети знали и понимали свой родной язык? Когда сыну исполнилось 5 лет, мы организовали праздник, на котором все аниматоры разговаривали на татарском языке. Гости были просто в восторге.

В вопросе сохранения языка достучаться нужно не до детей, а до взрослых. Дети всего лишь повторяют то, что делают взрослые. Посмотрите на отношение значительного числа взрослых к родному языку. Например, в большинстве (если не во всех) татарстанских сетей супермаркетов нет вывесок на татарском языке в торговых залах, тогда как практически все федеральные сети используют татарский язык. Достучаться нужно до тех, кто принимает такие решения.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

Какие микроводоросли обитают в озере Кабан и в источниках национального парка Йеллоустоун

– Дети перестали читать. Что нужно сделать, чтобы их вернуть к чтению книг?

– Ответы на этот вопрос могут показаться банальными – разложить книги на видном месте, читать детям книги с раннего детства, не забрасывать это. Тогда они с большей вероятностью будут читать сами.

– Может, стоит запускать интерактивные вещи?

– В век технологий это стало очень актуально. На многих страницах книги «Сәлам, микроб!» есть более 20 QR-кодов. Открывая QR-код, читающий сможет посмотреть обучающие видеоролики про то, как устроен микроскоп, как выращивают бактерии в лабораторных условиях, как выглядит плесень, инфузория, амеба, дрожжи под микроскопом. Какие микроводоросли обитают в озере Кабан. Как питаются нематоды микробами или как бактерии разлагают нефть. Ребенок узнает, как приготовить йогурт и как испечь хлеб на закваске. Педиатр научит правильно мыть руки, стоматолог расскажет про зубы, спортсмен покажет упражнения на каждый день, нутрициолог объяснит про правильное питание. А еще есть увлекательное видео про микробов в розовом озере и в источниках национального парка Йеллоустоун. Уникальность этих видеоматериалов в том, что они не были взяты из Интернета, а были записаны специально для книги.

Фото: © из личного архива Гульнур Фахруллиной

Я благодарю каждого, кто участвовал в создании этих видео, кто поделился со мной архивными видеороликами. Например, виды Йеллоустоунского парка я искала 2 месяца. Эти материалы мне любезно предоставили татары из-за рубежа.

На последней странице книги есть еще один QR-код с 5 аудиопередачами о жизни микроскопических созданий: микрогрибы, инфузории, микроводоросли, археи и бактерии-нефтедеструкторы. Эти подкасты мы записали совместно с детским интернет-радио «САФ».

Интересно то, что информация в книге, видеороликах и подкастах не повторяется, а взаимодополняет друг друга. Я очень надеюсь, что эта книга поможет ребенку почувствовать себя настоящим исследователем и послужит стимулом к получению новых знаний в дальнейшем. И не только в области микробиологии, но и в других отраслях биологии.

«Миллиард.Татар»