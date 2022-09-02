Ученый-биомедик напомнил о важности ранней диагностики заболеваний

Доцент кафедры БМТ-3 (биомедицинская безопасность), факультета «Биомедицинская техника» МГТУ имени Н. Э. Баумана Антон Говорин на Всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходил на Камчатке, обратил внимание на важность ранней диагностики заболеваний.

Врач убежден, что регистрация физиологических отклонений на этапе функциональных нарушений позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы.

На этом этапе минимального лечебного воздействия или модификации образа жизни может оказаться достаточно для положительного влияния на ситуацию, уверен кандидат медицинских наук.

В качестве простого теста для определения «функционального дефицита» кардио-респираторной системы Говорин упомянул способность пробежать определенную дистанцию.

«<…> если в возрасте 20–29 лет вы способны пробегать 2,7–2,9 километра за 12 минут – это очень хороший результат, и он свидетельствует о высокой адаптационной возможности вашего организма», — констатировал он.

Кроме того, наиболее перспективной технологией для ранней регистрации физиологических отклонений медик назвал технологию неинвазивного измерения уровня глюкозы. Речь идет о подкожных датчиках в виде «медицинских татуировок» или о носимых устройствах, уточнил Антон Говорин.