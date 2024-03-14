Ученый АН РТ: «Вполне можно отказаться от купания непосредственно в Голубых озерах»

Скорее всего, озерам, точнее родникам, их образующим, несколько тысяч лет. Точной датировки пока нет

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Лечебная грязь для избавления от нарывов и лечения глазных болезней»

Дмитрий Владимирович, когда появились Голубые озера?

Скорее всего, озерам, точнее родникам, их образующим, несколько тысяч лет. Точной датировки пока нет. Как сформировались Голубые озера в их нынешнем виде?

На данный момент есть две точки зрения на происхождение озер, отвечающих на данный вопрос. Первая: озера – это древние старицы реки Казанки, осложненные карстовыми явлениями. Вторая: озера имеют искусственное происхождение и появились при запруживании вытекающих из подземных пучин ручьев мельничными плотинами. Обе они заслуживают отдельного научного обсуждения.

Тем не менее вполне можно говорить, что озера имеют природно-антропогенный генезис. Например, если убрать все плотины, искусственно созданные человеком, то Большое Голубое озеро будет представлять собой воронки-пучины (при этом Малая пучина уже давно заилилась) и вытекающий из них ручей. Более того, из исторических материалов известно, что воду из Большого и Малых Голубых озер до относительно недавнего времени периодически спускали. Чаще всего это происходило в летний период.

А когда появились первые упоминания в письменных источниках?

Первые описания Голубых озер (точнее, Большого Голубого озера) появились в 1829 году, причем, и это мало кто знает, сразу в двух отечественных журналах – в «Горном журнале» и в «Журнале Министерства внутренних дел». Оба эти описания под одинаковым названием «Щербаковское озеро близ города Казани» были опубликованы Карлом Фуксом, в то время профессором Казанского университета. Возьму на себя смелость сказать, что публикации Фукса стали одними из первых или, возможно, даже первыми научно-популярными публикациями о природе нашего региона.

Так как Фукс был врачом по специальности, то, конечно же, в первую очередь его интересовали природные объекты, которые могли способствовать излечению людей. Поэтому основная часть описания озер, сделанная Фуксом, связана, как сейчас мы говорим, с бальнеологической ценностью илов, их применением в лечебных целях. Он писал, что «сия грязь может быть употребима» для избавления от «чесоточных и лишайных свойств», нарывов и лечения глазных болезней. Будучи не из бедного сословия, Фукс особо упоминает о лечении крестьян и «кантонистов, воспитываемых в Казани на казенном содержании». «Кантонисты» в то время – дети нижних воинских чинов, которые учились в гарнизонных школах, созданных в губернских городах.

«Первые описания Голубых озер (точнее, Большого Голубого озера) появились в 1829 году, причем и это мало кто знает, сразу в двух отечественных журналах» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Долгие годы илы Большого Голубого озера использовались санаториями «Крутушка», «Васильевский» и «Ливадия» для лечения различных недугов. Но давайте вернемся к Фуксу. Он довольно подробно описал, где располагается Щербаковское озеро (свое современное название – «Голубое» – оно получило намного позже), его размеры и мощный восходящий источник абсолютно прозрачной и холодной воды — Большую пучину. Процитирую: «Ничего нельзя себе представить прелестнее и очаровательнее этого зрелища». Нужно понимать, что в те далекие времена добраться до озер было непросто. Это сегодня — сел в машину и за час добрался до озер, а тогда дорога до них была дальним путешествием, почти приключением, поэтому не так уж много казанцев в XIX веке имели возможность посетить озера и полюбоваться их красотами.

«По химическому составу за 130 лет вода практически не изменилась»

А я слышала еще одно название — Апанаевские озера, по фамилии купца, держащего водяную мельницу…

Это вопрос весьма интересный и требующий дополнительных исследований: кому же все-таки принадлежала деревянная мельница, которая располагалась на Большом Голубом озере до середины прошлого века? На Малых Голубых озерах – Малом и Проточном, и это достоверно известно, мельницы были построены купцами Сусловыми. С XIX века здесь существовало поселение «Каменная мельница». Есть мнение, что и мельница, которая когда-то располагалась на месте Хрустального водопада Большого Голубого озера, также принадлежала Сусловым. Однако не исключено, что ей владели, как минимум определенный период времени, известные татарские купцы Апанаевы. У Апанаевых на Голубом озере была дача, что говорит в пользу этого предположения.

В Национальном архиве Республики Татарстан хранится несколько документов о сдаче мельниц, которых в окрестностях сел Кадышево и Щербаково было несколько, в аренду, тогда мельницу можно было получить на несколько лет во временное пользование для мукомольного производства. В числе арендаторов были и менее известные казанские купцы. Если вы посмотрите на карту поселка Кадышево, то увидите несколько сохранившихся мельничных прудов того времени.

Появление мельниц на Голубых озерах и прудах всецело обязано родниковым водам. На Большом и Малых Голубых озерах расположены наиболее мощные выходы подземных вод с дебитом до 700 литров в секунду. Множество более мелких родников, питающих пруды, находятся на левом берегу реки Солонка. Сегодня мои коллеги проводят комплексные экологические исследования родниковых вод и ручьев. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем включить эти по-своему уникальные природные объекты в экологические маршруты по озерам и их окрестностям. Кстати, воды в этих родниках такие же солоноватые, что и в озерах, поскольку все они формируются в однотипных по составу геологических отложениях.

Как оказалось, состав воды в Голубых озерах не меняется во времени. Используя данные химических анализов воды, выполненных разными исследователями начиная с конца XIX века, мы выяснили, что за прошедшие 130 лет он практически не изменился. Отмечу, что первые количественные сведения о составе воды Большого Голубого озера были получены А. Я. Щербаковым в 1893 году. До сих пор вариации содержания таких ионов, как кальций или сульфаты, составляют не более 10%. Это значит, что и те, кто посещал озера в далекие от нас времена, в том числе и Карл Фукс, имели возможность ощутить такой же необычный вкус родниковых вод.

«В одном литре родниковых вод содержится более 2 граммов солей, поэтому озера классифицируют в том числе как солоноватоводные» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Каков химический состав воды?

В одном литре родниковых вод содержится более 2 граммов солей, поэтому озера классифицируют, в том числе, как солоноватоводные. Те, кто пробовал эту воду, знают, что она очень вкусная. Чувствуется, что вода минерализована, особый привкус ей придают сульфаты, кальций, магний. Кому-то она покажется немножко горьковатой, кому-то, может быть, наоборот, сладковатой. Подземные воды поднимаются здесь с глубины более 100 метров и по ходу своего движения наверх в трещинах горных пород растворяют гипс и ангидрит, которые состоят из сульфата кальция, а также известняки и доломиты, образованные карбонатами щелочных металлов. Поэтому у этих источников такой особый солевой состав, и поэтому воды озер и формирующиеся здесь иловые отложения буквально насыщены лечебными солями.

«Озер с таким составом воды у нас в республике больше нет»

В этом сложном составе заключается уникальность Голубых озер?

Этот вопрос мне задают достаточно часто. Да, в случае Голубых озер можно говорить об уникальности. Во-первых, потому, потому что озер с таким составом воды у нас в республике, можно сказать, больше нет. Во-вторых, за их абсолютную прозрачность и голубизну, которые поражают. В-третьих, это дебит озер: каждую секунду из них в Казанку в сумме изливается почти 1,5 тонны воды! Есть и в-четвертых, и в-пятых … Я намеренно не упоминаю все особенные природные свойства этих озер. В действительности, думаю, вы согласитесь, каждый водоем, озеро, река уникальны по-своему. В Татарстане несколько тысяч рек и несколько тысяч озер. И мы должны сберечь их все.

Стоки поступают в Казанку?

Да, поэтому вода в Казанке, начиная с Голубых озер, сильно минерализована, жесткая, с высоким содержанием сульфатов. Предельно допустимая концентрация сульфатов в водоемах рыбохозяйственного значения составляет 100 миллиграммов в литре, а в воде Голубых озер, и значит, и в Казанке, их в пять-шесть раз больше. Поэтому говорят, что вода в Казанке «загрязнена» сульфатами. Почему так, разве это не природа внесла свой вклад в состав воды? Да и в целом не так уж все плохо обстоит с качеством речной воды, как это можно себе представить. Хотя проблемы действительно есть. И они решаются.

«В озерах обитают редкие виды растений и животных. Это, например, четыре вида планарий – небольшие по размеру плоские черви, одна из них – молочно-белая – занесена в Красную книгу Республики Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В озерах обитают редкие виды растений и животных. Это, например, четыре вида планарий – небольшие по размеру плоские черви, одна из них – молочно-белая – занесена в Красную книгу Республики Татарстан. Кроме того, здесь есть несколько видов высших растений и мхов, которые также предпочитают исключительно солоноватые воды. А воды озер не только солоноватые, но еще и холодные. Их температура в течение всего года держится на уровне 6-7 градусов, и только в летнюю жару поверхность озер прогревается до 10-12 градусов.

Водные массы в озерах обновляются несколько раз за сутки благодаря высокому дебиту воды, поступающей из родников, а также тому, что озера, как странно это ни прозвучит, в принципе довольно мелководные. Например, средняя глубина в Большом и Малых Голубых озерах не превышает одного метра, при этом глубина Большой пучины – около 16 метров, Малой пучины – 4 метра. Все остальное — мелководья, залитые водой в результате подпора: в прошлом мельниц, а сегодня — земляных плотин.

«За несколько десятков лет в республике исчезло 3 тысячи озер»

А много ли подобных озер в России?

В России «голубых» озер со схожим происхождением много. Однако для Татарстана и в целом для Среднего Поволжья позволю употребить термин «уникальные». К сожалению, совсем не так давно был утрачен подобного рода водный объект в Республике Марий Эл – озеро Морской Глаз. Это карстовое озеро имело глубину около 40 метров. Вода из него полностью ушла, и сегодня это огромная глубокая каменная воронка.

Возможен ли такой же негативный сценарий развития событий на Голубых озерах?

Сложно сказать. Озера ведь, как люди — рождаются, живут, умирают. Живут, правда, намного дольше, чем мы. За последние несколько десятков лет в республике исчезло порядка 3 тысяч озер. Причины разные: создание водохранилищ, заиление, понижение уровня грунтовых вод, использование озер в хозяйственных целях, бурение артезианских скважин. Вот так, постепенно продолжают мелеть и исчезать озера на территории Лаишевского района, особенно те, что расположены в черте населенных пунктов, коттеджных поселков.

Правда, нужно говорить и о другом процессе. Одни озера исчезают, а другие при этом появляются. Наши исследования показывают, что в ряде муниципальных районов республики за последнее время, начиная где-то с 1980-х годов, появились десятки новых озер, то есть их стало больше. Например, в Агрызском районе количество озер увеличилось примерно в полтора раза. Наверно, слышали, что в Верхнеуслонском районе, в системе Собакинских карстовых озер, расположенных около поселка Нижние Вязовые, пару лет назад образовался новый карстовый провал. Он уже начал заполняться водой, возникло озеро. Будем следить за его дальнейшей судьбой.

«В России «голубых» озер со схожим происхождением много. Однако для Татарстана и в целом для Среднего Поволжья позволю употребить термин «уникальные» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наша цель, наверное, сберечь эту уникальную природную жемчужину около Казани?

Конечно, это так. Мы не можем управлять геологическими процессами, но есть и другие, экологические задачи, которые под силу решить сегодня и сейчас, ведь кроме количества воды нам не менее важно и ее качество, которое формирует состояние водной среды, водной экосистемы, ее биологическое разнообразие, устойчивость к внешним воздействиям. Поэтому мы многие годы боролись против того, чтобы Голубые озера не использовались в утилитарных целях, что особенно стало заметным в последние годы. Это, к примеру, катание на сапбордах, массовые погружения в Большую пучину, пикники на берегу. Не будем забывать, что озера и окружающие их лесные массивы — это особо охраняемая природная территория, государственный природный заказник регионального значения.

«Нужно беречь природу так же, как мы бережем свое здоровье»

А что с туристическим потоком?

Рекреационная нагрузка заметно возрастает, и мы это видим. В этом году планируем дать оценку экологической емкости территории. Необходимо грамотно распределить рекреационные потоки с учетом появления новых маршрутов и точек притяжения. Думаю, что число посетителей по мере благоустройства территории будет только возрастать. Задача понятна – не навредить природе нашей чрезмерной «заботой», учесть интересы и местных жителей, и туристов, в том числе любителей спортивного закаливания, которые используют озера для водных процедур и моржевания в течение всего года. Как вы, думаю, слышали, на выходах из озер в Казанку будут оборудованы купели, чтобы вывести погружения за пределы водоемов и таким образом сохранить их. Две купели на Большом Голубом озере уже построены.

Всего будет оборудовано пять купелей?

Да. Это, на наш взгляд, оптимальное решение, все-таки оздоровление должно быть не только физическим, но и духовным. А если мы говорим о духовном оздоровлении, это значит, что нужно беречь природу также как мы бережем свое здоровье. Тем более это все тесно взаимосвязано. Думаю, вполне можно отказаться от купания непосредственно в озерах.

«На выходах из озер в Казанку будут оборудованы купели, чтобы вывести погружения за пределы водоемов и таким образом сохранить их. Две купели на Большом Голубом озере уже построены» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вы говорите о погружении в воду любителей здорового образа жизни и закаливания, но ведь некоторые люди просто приезжают на машинах, чтобы пожарить шашлыки, провести свободное время на природе.

Повторю: Голубые озера – это особо охраняемая природная территория и здесь не должно быть места для тех видов активности, которые потенциально могут оказать негативное воздействие на любой из природных компонентов этой территории: воду, воздух, почву, растения или животных. Сегодня есть много других мест, где можно организовать отдых, о котором вы говорите.

Что нужно сделать, чтобы сохранить озера?

Как я уже отмечал — перераспределить рекреационные потоки. Поэтому сегодня мы говорим о том, что это будет не одна площадка, куда люди смогут приехать. Должны быть различные варианты маршрутов, разной протяженности и направления — от Крутушки до Голубых озер и обратно. Это могут быть многочасовые или короткие экскурсии как для взрослых, так и для детей, в том числе обучающие экологические программы.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в течение года мы будем проводить экологические исследования как на самих озерах, так и в их ближайшем окружении. Полученный информационный материал поможет доработать туристические маршруты, «увести» их от особо ценных в природном отношении территорий и объектов. Думаю, что уже с наступлением тепла начнутся экскурсии, лектории, интерактивные занятия, где можно будет познакомиться с миром природы Голубых озер.

«Исследование станет своеобразной точкой отсчета для потомков»

А кто участвует в проводимых исследованиях, которые сейчас проводятся?

Это мои коллеги из Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан и Казанского федерального университета. А еще у нас много натуралистов-любителей, но на самом деле настоящих профессионалов, у которых, я уверен, накоплен большой материал, касающийся Голубых озер. Поэтому будем искренне рады сотрудничеству. Нам также интересны фотоматериалы, которые, возможно, хранятся в семейных архивах и на которых запечатлены сами озера, когда-то располагавшийся здесь дом отдыха с одноименным названием, виды Казанки.

«У нас много натуралистов-любителей, но на самом деле настоящих профессионалов, у которых, я уверен, накоплен большой материал, касающийся Голубых озер» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как долго будут вестись исследования?

Сроки определены, к октябрю мы планируем завершить основную часть исследований. На самом деле, Голубые озера – объект для нас не новый, по нему накоплено много фактического материала, который будем использовать в своей работе. Но некоторые виды исследований будут выполнены впервые.

А что это за исследования?

Начали с системного изучения состава воды в озерах и родниках, отбор проб проводится ежемесячно. В этом году сделаем подробную грунтовую съемку озер, повторим и батиметрические исследования глубин. Хотелось бы актуализировать информацию по бальнеологическим свойствам илов. Известно, что в воде и в донных отложениях озер содержится радиоактивный газ – радон. Исследования радона проводились и ранее, но важно представлять и современную картину. Флора и фауна заказника претерпевают изменения под влиянием как природных, так и антропогенных факторов. Эти вопросы также станут предметом научных исследований.

Ожидаем, что полученные в итоге результаты во многом станут своеобразной точкой отсчета для будущих поколений исследователей озер. Будем готовить как научные, так и научно-популярные статьи, доступную для широкого круга потребителей информацию. Не секрет, что многое из того, что сегодня можно прочитать в интернете про Голубые озера, не соответствует действительности. Постараемся заполнить и это «белое пятно».

«Я лично вижу участие малого бизнеса в развитии здесь туризма и рекреации: прокат велосипедов, лодок, сапбордов, лыж, организация водных и пеших индивидуальных и групповых экскурсий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Водные и пешие индивидуальные и групповые экскурсии, спортивное ориентирование»

Что станет главным итогом исследований?

Наша главная цель — оценить современное экологическое состояние Голубых озер, сформулировать не просто научно обоснованные, но и практически реализуемые мероприятия по их сохранению. При составлении экологических маршрутов планируем в первую очередь учесть интересы природы, а также дальнейшие перспективы развития туристического кластера. Напомню, что в 2020 году проект «Зеркала Татарстана» стал победителем народного голосования Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Экологические тропы должны появиться не только у озер, но и в обширных лесных массивах заказника.

Впереди множество планов, которые будем постепенно реализовывать. У нас замечательная команда, которая объединяет экологов, историков, специалистов в сфере туризма и рекреации. Насколько я знаю, есть и заинтересованный, экологически ответственный бизнес, который готов прийти на эту территорию.

А какие виды предпринимательской деятельности здесь возможны?

Я лично вижу участие малого бизнеса в развитии здесь туризма и рекреации: прокат велосипедов, лодок, сапбордов, лыж, организация водных и пеших индивидуальных и групповых экскурсий. Не исключаю спортивное ориентирование, которое, кстати, в 60-80-е годы прошлого столетия на этой территории активно развивалось. Знаю, есть переживания по поводу возможной избыточной рекреационной активности вокруг озер. Отвечу так: все в наших руках, чтобы не допустить «перегрузки» рекреационной емкости тех природных территорий, которые сейчас включаются в экомаршруты и в событийные мероприятия. Уверен, что у нас все получится.