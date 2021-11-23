Ученые заявили о спаде четвертой волны коронавируса в России

В России идет на спад четвертая волна коронавирусной инфекции. Об этом говорят результаты ПЦР-тестирований, заявили в центре молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.

«Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается <...>, — цитирует главу лаборатории «Коммерсантъ». — Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов».

По данным специалиста, за предыдущую неделю в России было выявлено 6% положительных проб, в то время как ранее этот показатель держался на 11%.

«Если посмотреть на статистику, действительно может показаться, что сейчас четвертая волна, которая стала одной из самых жестких, идет на спад, но это не повод расслабляться и думать, что мы победили коронавирус», — заключил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.