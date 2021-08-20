Ученые заявили о возможности создания вакцины против всех коронавирусов

Ученые из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) заявили о возможности создания универсальной вакцины против коронавирусов. Об этом сообщают «Известия».

Исследователи выяснили, что у всех вакцинировавшихся Pfizer вырабатываются антитела, которые способны противостоять не только SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1 и другим коронавирусам животных, способным заразить человека.

Чтобы проверить свои догадки, специалисты провели исследование с участием восьми пациентов, перенесших SARS-CoV-1, десяти выздоровевших после SARS-CoV-2 и десяти здоровых людей. Ученые сравнили иммунный ответ испытуемых во всех трех группах до и после прививки.

«Мы изучили возможность индукции нейтрализующих антител, которые могут блокировать обычное взаимодействие вируса с ACE2-рецептором человека, что обеспечит защиту не только от всех известных и неизвестных вариантов SARS-CoV-2, но и от будущих сарбековирусов», — отметил доктор Чи-Ва Тан — один из авторов работы.

По данным исследователей, это первый обнаруженный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов. Такие исследования помогут выработать стратегию разработки препаратов нового поколения.