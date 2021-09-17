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17 сентября 2021  19:50

Ученые заявили о возможности предсказать смерть от Covid-19

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Искусственный интеллект может помочь заранее предсказать исход заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на журнал Nature Medicine сообщает РИА Новости.

Исследование провела международная группа ученых и медиков. Специалисты собрали и проанализировали сведения о 16 тыс. зараженных по всему миру. Затем, используя так называемый федеративный метод тестирования, они обучили модель ИИ высчитывать необходимый объем кислорода для пациентов, находящихся на ИВЛ, а также вероятность смерти спустя день после госпитализации. 

Ученые выяснили, что точность такого теста составляет 95%, а специфичность — 88%. В целом модель была опробована на пяти континентах и доказала свою надежность. 

Авторы исследования полагают, что их разработка может применяться при неподтвержденном диагнозе. Таким образом медики смогут изучить данные пациента еще до результата теста ПЦР.

#смерть #Коронавирус #искусственный интеллект
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