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Ру Тат
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2 мая 2021  22:52

Ученые выявили связь между заболеваниями и группами крови

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Обладатели разных групп крови предрасположены к определенным заболеваниям. К таким выводам пришли шведские ученые, изучив карты 5 млн больных, сообщает РИА Новости.
Исследование помогло обнаружить 49 заболеваний, которые встречаются у людей с той или иной группой крови. Так, обладатели второй группы чаще подвержены тромбозам, первой — нарушениям свертываемости крови. Кроме того, у женщин с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще выявляется гипертония.
Люди с третьей группой крови меньше, чем остальные, подвержены риску образования камней в почках.
По словам авторов работы, они планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные данные.

Ранее исследователи назвали группу крови с самым слабым иммунитетом.

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