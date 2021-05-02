Ученые выявили связь между заболеваниями и группами крови

Обладатели разных групп крови предрасположены к определенным заболеваниям. К таким выводам пришли шведские ученые, изучив карты 5 млн больных, сообщает РИА Новости.

Исследование помогло обнаружить 49 заболеваний, которые встречаются у людей с той или иной группой крови. Так, обладатели второй группы чаще подвержены тромбозам, первой — нарушениям свертываемости крови. Кроме того, у женщин с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще выявляется гипертония.

Люди с третьей группой крови меньше, чем остальные, подвержены риску образования камней в почках.

По словам авторов работы, они планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные данные.

Ранее исследователи назвали группу крови с самым слабым иммунитетом.